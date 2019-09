Barbara en haar gezin Ⓒ Robert van Ingen

Een echtscheiding is vrijwel altijd beladen. Er komt een eind aan iets waarvan ooit werd gedacht dat het ’voor eeuwig’ was. Er wordt afscheid genomen. Toch besloten Barbara (46) en Annemarie (50) het over een andere boeg te gooien toen zij scheidden van hun man. Zij ’vierden’ hun scheiding met een speciaal ritueel.