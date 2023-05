Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Iris roeit de oceaan over: ’Zwaardvissen kunnen de boot lek steken’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

’Mijn kleinzoon noemt me Oma Oceaan.’ Ⓒ Astrid Zuidema

Bankhangen en inkakken? Iris Noordzij (56) gaat liever voor de adrenaline. Ze roeide twee keer de oceaan over. In juni gaat ze van Californië naar Hawaï peddelen. Ze heeft vier kinderen en twee stiefkinderen en is sportmasseur.