Betekent vreemdgaan gelijk einde verhaal?

In het programma Ladies Night werd gisterenavond het onderwerp vreemdgaan openhartig besproken. Waarom gaan mensen vreemd? Is het een reden om gelijk een punt achter je relatie te zetten of zit er nog toekomst in? Ook werd er gesproken over dat met meer mensen tegelijk samen zijn - polygamie - niet meer heel raar is anno 2020.

De deur wijzen

Maar vooral over of je jouw partner de deur moet wijzen nadat hij/zij is vreemdgegaan, liepen de meningen uiteen. Niet iedereen was het ermee eens dat vreemdgaan einde verhaal is. Het is immers 2020! Maar leuk is anders als je ontdekt dat je partner behoefte heeft naar meer of iets anders..

Praat mee

Wat vind jij? Is het ouderwets om ’gewoon’ huisje, boompje, beestje te willen? Moet je in 2020 simpelweg ruimdenkender zijn en accepteren dat een slippertje kan gebeuren? Of is het ook oké om niet elk gedrag van je partner zomaar te accepteren? Praat mee op onze Facebook-pagina!