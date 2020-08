Daghoroscoop 8 augustus

VANDAAG JARIG

In het algemeen zal uw charme een rol spelen bij uw succes, dus cultiveer uw sociale contacten dit jaar. Dat betekent dat u uw gezicht moet laten zien bij de juiste bijeenkomsten en feestjes, ook als u daar geen zin in hebt. U hebt een speciaal talent precies de juiste mensen tegen het lijf te lopen.

ZONDAG JARG

Er kan dit jaar veel veranderen; hoe onwaarschijnlijk dingen ook lijken, ze kunnen van het ene moment op het andere gebeuren en weer omslaan, net als het weer. Kansen kunnen uit het niets ontstaan. Uw sociale- en liefdeleven zijn belangrijk en kunnen zelfs in elkaar overvloeien.

RAM

Iemand kan u laten zitten en als diegene dat vaker doet is het zaak uw ergernis daarover kenbaar te maken. Mijd demonstraties en politiek gekleurde bijeenkomsten. Kies een vertrouwde omgeving als u iets te vieren hebt.

STIER

Relaties kunnen extra kwetsbaar zijn. Stel eventuele trouwplannen even uit en teken geen overeenkomst of contract. Leg niet meteen uw ziel en zaligheid op tafel als u dit weekend iemand tegenkomt die uw hart sneller doet kloppen.

TWEELINGEN

Wees alert en gebruik uw gezonde verstand als omstandigheden het leven gecompliceerd maken. Leg u erbij neer als plannen plotseling veranderen en verzet u tegen uw achterdocht. Wees zelf eerlijk en oprecht.

KREEFT

Slik niet meteen een pilletje als u ergens last van hebt; train uw lichaam. Zwemmen of wielrennen kan iets voor u zijn als u niet geïnteresseerd bent in teamsport. Wees u bewust van de fysieke schade als u rookt of veel drinkt.

LEEUW

U kunt te maken krijgen met jaloezie en achterdocht. Blijf op de achtergrond als een sociale bijeenkomst een onplezierig karakter krijgt. Gun vrienden het voordeel van de twijfel; u ziet wel eens te snel beren op de weg.

MAAGD

Reisplannen maken is soms nog leuker dan het reizen zelf. Stort u niet in vluchtige romances; wat lijkt op een leuk tijdverdrijf kan u later opbreken. Tijd die u besteedt aan het uitdenken van een zakelijke strategie is goed besteed.

WEEGSCHAAL

Iemand in het buitenland kan een grote rol in uw leven gaan spelen en u ertoe brengen u te verdiepen in een andere taal en cultuur. Misschien moet u afzien van een speciale aankoop vanwege de kosten van een kind of oudere.

SCHORPIOEN

Wie gaat winkelen zal de neiging hebben te veel te kopen. In de liefde kan uw geduld nog even op de proef worden gesteld en in uw werk moet u zich misschien bezighouden met saaie beslommeringen. Vertrouw op uw talenten.

BOOGSCHUTTER

Het valt vaak niet mee om iets te organiseren met mensen. Sta niet te snel met de knip klaar als kennissen traag zijn met betalen; er zijn lieden die daar een gewoonte van maken en daardoor dat huis in Frankrijk bezitten.

STEENBOK

U kunt emotioneler zijn dan anders en een terloopse opmerking kan de vlam in de pan doen slaan. Reken op uw vrienden; bespreek met hen wat u dwars zit. Laat u niet intimideren door iemand die zich arrogant opstelt.

WATERMAN

Vrienden kunnen dit weekend onberekenbaar zijn en familie heeft langere tenen dan anders. Zoek de eenzaamheid en bedenk wat het verleden u heeft geleerd. Zet op een rij wat u in de naaste toekomst wilt bereiken.

VISSEN

Geniet van een samenzijn met uw geliefde; u kunt elkaar ineens veel beter leren kennen. Wees een beetje voorzichtig met geld; in een uitgelaten stemming gooit u wel eens te veel over de balk. De maand is nog maar net begonnen…