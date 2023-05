12 Handige tips om geld te besparen

1. Zorg voor inzicht in inkomsten en uitgaven

De eerste stap om meer geld over te houden is misschien een beetje saai, maar wel nodig: zorg dat je inzicht krijgt in je inkomsten en uitgaven. Dat kan op allerlei manieren: pak internetbankieren erbij en zet alle vaste lasten eens in een kasboekje of Excel-bestand. Er zijn ook gratis apps die je hierbij kunnen helpen, zoals Grip van ABN Amro, MijnGeldzaken Budget of Dyme. Die laatste houdt ook abonnementen in de gaten: als je geld kunt besparen door over te stappen van energieleverancier of verzekeraar, geeft de app een seintje.

2. Bereken hoeveel geld je overhoudt

Als je weet hoeveel erin komt en hoeveel eruit gaat, kun je ook berekenen hoeveel je per week overhoudt voor boodschappen en leuke dingen. En kijk ook eens kritisch naar alle vaste lasten. Misschien heb je je tijdens de lockdown aangemeld bij allerlei streamingdiensten, terwijl je nu ’s avonds vaak sport of met vriendinnen afspreekt.

3. Vergelijk de prijzen van verschillende aanbieders

Ook door over te stappen van energieleverancier, verzekeraar of telecomaanbieder kun je vaak flink besparen op de vaste lasten. Gemiddeld bijna € 50,- per maand, zegt Tjitske Feenstra, woordvoerder van vergelijkingssite Pricewise.

4. Maak een boodschappenlijstje

Heel veel geld geef je waarschijnlijk ongemerkt uit in de supermarkt. Ook hier helpt ’t om te plannen en budgetteren om de uitgaven in de hand te houden. En ga nooit boodschappen doen als je honger hebt: dan gooi je ongemerkt veel meer in de kar dan noodzakelijk. Kijk eerst wat je nog in de koelkast hebt liggen, dan wat je verder nodig hebt om een lekkere maaltijd samen te stellen, maak een lijstje en haal alleen die boodschappen.

5. De vriezer is je grootste vriend

Verspilling is zonde: van voedsel én van geld. Dat kun je voorkomen door veel en op tijd in te vriezen. Bereid liever alle verse ingrediënten en vries de kliekjes in, dan dat je aangesneden groentes nog een tijdje in de koelkast laat liggen. Die bederven toch sneller dan je denkt en dan kun je het weer weggooien. En met kliekjes in de vriezer heb je altijd een snelle maaltijd achter de hand voor als je geen tijd/zin hebt om te koken. Hoef je ook geen dure bezorghap te bestellen.

6. Doe bewust boodschappen

Let in de supermarkt op aanbiedingen, eet groente en fruit uit het seizoen en kijk eens bij het huismerk, op de onderste rijen in de supermarkt. Vaak is de smaak prima vergelijkbaar met A-merken, maar je betaalt veel minder. Ook kun je vlees of vis gerust af en toe vervangen voor bijvoorbeeld veel goedkopere peulvruchten.

7. Stel een budget op voor de vakantie

Is de herfstvakantie al geboekt? Superleuk, maar ook een flinke kostenpost. Om te voorkomen dat je de rest van de maand boterhammen met pindakaas moet eten, helpt het om een budget te maken. Het werkt beter om één pot te maken voor de hele vakantie, dan een bedrag per dag in het hoofd te houden, zegt Arjan Vliegenthart, directeur van budgetinstituut Nibud. Eén volle tank of flink inslaan bij de supermarkt en het dagbudget is immers al overschreden. Het budget kun je in een app bijhouden: bijvoorbeeld Spendee en Buddy zijn hier handig voor.

8. Houd voorgeschoten uitgaven bij

Ga je een weekendje weg met vriendinnen of familie? Gebruik dan de app Wiebetaaltwat: zo kun je alle uitgaven voor de groep invoeren en later makkelijk geld terugvragen. Wees daarbij niet al te gierig: € 0,05 terugvragen voor een uitgeleend wattenschijfje is niet heel bevorderlijk voor de vriendschap. Maar dat rondje in het grandcafé kun je best doorberekenen.

9. Maak je spaargeld minder toegankelijk

Het is makkelijker om van je spaargeld af te blijven als het meer moeite kost om het op te nemen, tipt spaarexpert Carlijn Prins van de Rabobank. Je kunt bijvoorbeeld bij een andere bank gaan sparen, of een spaardeposito openen. Ook een spaardoel helpt. Maak meteen als je het salaris hebt ontvangen een bedrag over naar de spaarrekening. Iets overhouden aan het einde van de maand lukt namelijk vaak niet.

10. Probeer te beleggen en spreid de risico’s

Je kunt ook twee vliegen in één klap slaan en je spaargeld voor je aan het werk zetten door te beleggen. Spannend? De kans om een deel van de inleg kwijt te raken hoort wel bij beleggen, maar je kunt dat grotendeels ondervangen door uw risico’s heel goed te spreiden. Met de app Peaks, gelanceerd door de Rabobank, kun je een bedrag per dag, week of maand opzij zetten, dit wordt dan automatisch belegd. Je kunt ook alle uitgaven laten afronden en dit bedrag naar je beleggingsrekening overboeken. Deze app kost voor kleine beleggers een euro per maand, maar dat is vaak snel terugverdiend.

11. Ga zelf beleggen

Je kunt ook zelf gaan beleggen. Daarvoor heb je een beleggingsrekening bij de bank of een speciale app zoals DeGiro of Bux nodig. Door geen losse aandelen maar een soort mandjes met verschillende aandelen te kopen, etf’s genaamd, spreid je automatisch je risico’s. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een etf van alle grote Nederlandse bedrijven in de AEX of verschillende bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector. Er bestaat ook een etf voor bedrijven die vrouwen gelijke kansen geven: de global gender equality etf. Die is in het afgelopen jaar met bijna 50 procent gegroeid.

12. Investeer in de wereldeconomie

Je kunt ook beleggen in aandelen van duizenden verschillende bedrijven van over de hele wereld tegelijk. Dat is de strategie van vermogensbeheerder Stoic. Na een jarenlang actief handelen op de beurs, besloot de oprichter dat het slimmer was om gewoon te investeren in de wereldeconomie. Die groeit op de lange termijn namelijk altijd. Zelf kun je dat ook doen, door een ‘all world’ etf te kopen.

Wil je hier meer over weten? Lees het boek Blondjes beleggen beter van Janneke Willemse, of haar columns op dft.nl. Zij schrijft toegankelijk over beleggen en richt zich speciaal op vrouwen. Die halen gemiddeld genomen trouwens een beter rendement dan mannen, omdat ze zich minder snel gek laten maken als het een dagje wat minder gaat…

