’Huh?! Thomas zegt met droge ogen dat zijn hart bij iemand anders ligt’

Het is eindelijk zo ver. De langverwachte zinderende finale. Na 12 weken is er geen roos meer te krijgen in heel Mexico en heeft Bachelor Thomas zijn keuze gemaakt. Maar eerst staan er nog twee 24-uursdates op de planning voor de blonde en de brunette, oftewel Merel en Maureen.

Seks

Maar er moet me iets van het hart. Als je denkt dat het niet saaier kan, overtreft deze laatste aflevering alles. Wat zijn Thomas en de twee overgebleven dames voorzichtig en nog steeds zó aftastend. Ik zou bijna zeggen dat ze gewoon te lief zijn voor elkaar. Er wordt stiekem veel te veel nagedacht voordat er een veel te brave vraag wordt gesteld. De complimentjes vliegen over en weer, maar wij als kijker willen gewoon vuurwerk!

Wat ook niet helpt is dat het er in de Belgische Bachelor – die bijna synchroon op Videoland loopt met de Nederlandse versie - hartstikke wild aan toegaat. Waar Belg Fabrizio in het idyllische Griekenland al in de eerste weken met bijna iedere vrouw heeft getongd, zorgt hij voor nóg meer spanning tijdens de 24-uursdates. De beste man heeft namelijk met de drie laatste vrouwen seks gehad. Niet tegelijk overigens, maar wel amper een dag na elkaar.

Lekker dramatisch

Maar waar waren wij ook alweer gebleven? Oh ja – gaap – op een dobberend jacht ergens midden op zee. Maureen mag het spits afbijten. Dat ze een verpletterende eerste indruk achterlaat weten we inmiddels wel, nu aan haar om voor een onvergetelijke indruk te zorgen tijdens de laatste 24 uur. Thomas kan in ieder geval niet van haar afblijven. Hij is vooral degene die het initiatief neemt en haar maar blijft zoenen.

Merel krijgt ondertussen bezoek van presentator Rick om de tijd te doden. Die er overigens nog even in komt wrijven dat Thomas op dat moment romantisch op date is met een andere vrouw. Goh, je meent het? In het volgende shot zie je Thomas en Maureen als twee lovebirds paragliden tijdens ‘golden hour’. Romantisch muziekje eronder en het dramatische contrast is compleet. De stem van Rick bij de voice-overs lijkt trouwens ook meeslepender dan ooit.

Vallende ster

Tijdens het diner verkondigt Maureen (22) dat ze nog voor haar 30e moeder wil worden en met één kind geen genoegen neemt. Voor avonturier Thomas zijn kinderen vooral nog een ‘ver van zijn bed-show’. Heeft ze hem dan nog niet leren kennen?!

Thomas is de saaie toekomstgesprekjes duidelijk ook al snel zat. Hij weet niet hoe snel hij het toetje moet skippen en haar mee de tuin in lokt om ‘romantisch sterren te kijken’. Hoppa! Geeft hij haar nou gewoon een duw het zwembad in?! Die meid helemaal in de make-up en in haar mooiste jurk op hakken. Gelukkig springt hij er zelf snel achteraan en kan ook Maureen er hard om lachen. We doen trouwens maar net of we die grap over die ‘vallende ster’ niet hebben gehoord.

Knuffelen

Terwijl ze de volgende ochtend in elkaars armen wakker worden, willen wij als kijker natuurlijk maar één ding weten. Is er meer gebeurd dan alleen knuffelen?! Volgens Maureen hebben ze namelijk bijna niet geslapen, nou dan weten wij in ieder geval genoeg. Ook nu mis ik ineens de Belgische Bachelor.

Waar is de jeu bij de Nederlandse variant?! Thomas zal heus leuk boyfriend material zijn, maar heeft hij zich echt de hele 24-uursdate gedragen? Handjes boven de dekens, de brave Hendrik en dat soort ongein? Of zou hij voorwaarden gesteld hebben bij zijn deelname om niet zo zwart gemaakt te worden en te eindigen als zijn voorganger Bachelor Tony?

Anyway... Alsof Maureen al niet genoeg twijfelt, draaien haar gedachten inmiddels nóg meer overuren omdat Thomas de aankomende 24 uur met concurrente Merel gaat doorbrengen. Als ik Maureen was had ik hem trouwens dronken gevoerd en de héle nacht wakker gehouden. Alles om zijn zin in de volgende date te beperken…

Grootste plottwist

Maar ook van Merel in bikini kan Thomas de volgende dag duidelijk niet afblijven. Terwijl Maureen zich ondertussen door Rick Brandsteder niet uit het veld laat slaan: ‘ik heb er alle vertrouwen in dat het goed zit’, worden de gesprekken tussen Thomas en Merel steeds saaier. Hij is vooral benieuwd of ze voor de kerk wil trouwen, iets wat ons als kijker natuurlijk helemaal niet interesseert. Waarschijnlijk verliep het hele diner zo braaf en tergend langzaam, want in het volgende shot zitten de twee tortelduifjes ineens fris en fruitig aan het ontbijt. Hallo, productie?! Wat is hier misgegaan?! We hebben het toetje gemist én de hele slaapkamer-situatie is zelfs niet eens in beeld gebracht. Ik zou bijna denken dat ze apart hebben geslapen of dat de cameraman zich heeft verslapen. Ik weet niet wat erger is.

Diezelfde avond is de allerlaatste rozenceremonie. Thomas heeft in ieder geval ‘echte liefde’ gevonden. Een gevoel dat hij lang niet heeft gehad. Maureen is wederom de eerste die dat hele pad naar Thomas af mag lopen. Ik ben vooral bang dat ze valt op die torenhoge palen. Ze komt van de zenuwen ook niet uit haar woorden. Maar dan neemt The Bachelor himself het woord en komt de grootste plottwist van dit seizoen. Hij zegt letterlijk ‘jij bent mijn droomvrouw. Ik wil je bij me houden.’ Je ziet Maureen stralen en vooral denken: ‘ook die laatste roos is in the pocket!’ Maar huh?! Thomas zegt met droge ogen dat zijn hart bij iemand anders ligt. Een klap in haar gezicht. Terecht dat Maureen niet veel later alsnog om een verklaring vraagt. Want hoe kun je iemand nou ‘droomvrouw’ noemen en in dezelfde zin voor iemand anders kiezen? Iets met valse hoop en een hele vreemde keuze.

Gênante confrontatie

Merel heeft in ieder geval haar bruidsjurk al uit de kast getrokken. Maar Thomas’ handen wil ze duidelijk nog niet vasthouden als ze nietsvermoedend voor hem staat. Merel leest haar verhaal liever op. Voor mijn gevoel komt het daardoor niet recht uit haar hart. Het voelt zelfs nogal geacteerd. Maar zijn blik zegt genoeg, het maakt hem niet uit wat ze zegt. Zijn keuze is natuurlijk allang gemaakt.

Volgende week kunnen we de popcorn gelukkig gewoon weer klaar zetten. Want dan is de veelbesproken reünie! En die lat ligt inmiddels hoog, na de gênante confrontatie tussen The Bachelor van vorig jaar Tony Junior en zijn harem. Deze keer komt Maureen tekst en uitleg vragen. En weten we eindelijk of Merel en Thomas nog een setje zijn… Ik denk stiekem van niet.