’Ik krijg spijt als ik niet naar de sterren luister’

Het checken van mijn horoscoop-apps hoort net zo bij mijn dagelijkse routine als tandenpoetsen. Als klein meisje las ik mijn horoscoop al, en na al die jaren blijft de magie me verwonderen, net als hoe raak de voorspellingen zijn. Natuurlijk heb ik ook weleens mijn roze bril op, en pik ik eruit wat ik wil. Maar toch... Ga ik er een dag tegenin en zoek ik juist de confrontatie op, terwijl de sterren me vertellen dat niet te doen, dan heb ik daarna altijd spijt.

Razend interessant

Inmiddels heb ik een opleiding gevolgd in Nine Star Ki, de Chinese astrologiemethodiek, en kan ik zelf profielen uitrekenen en verklaren. Je levensloop heeft namelijk alles te maken met hoe de sterren en planeten stonden op het moment van je geboorte. Die energie neem je met je mee en voel je ook. Razend interessant, want zo zag ik al voor de pandemie dat het een heftig jaar zou worden. Dat stond in de sterren geschreven.

Ik heb inmiddels een speciale agenda met daarin mijn persoonlijke succes- en verwoestingsdagen. Daar houd ik me echt aan. Zo tekende ik het koopcontract van ons huis op een succesdag, en zou ik nooit een belangrijke deal met een klant sluiten op een verwoestingsdag.

Begrip

Door astrologie leer ik mezelf, de mensen en de wereld om me heen beter begrijpen. Waar de een naar de psycholoog gaat, zijn de sterren mijn therapie. Vroeger was ik wel bang dat anderen me gek of raar zouden vinden. Maar vaak zijn ze juist nieuwsgierig als ik erover vertel.

Mijn man? Die is heel nuchter. ‘Zeg, stijg je niet op?’ zegt-ie weleens. Maar daar kan ik alleen maar om lachen. Mijn hoofd zit misschien in de wolken, maar ik blijf met beide benen op de grond. Typisch Steenbok...”

