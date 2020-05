Duik jij de sportschool in als de deuren vroegtijdig openen?

Sportschoolhouders

In de ogen van veel sportschoolhouders waren glazige blikken te zien toen bekend werd dat zij hun deuren niet eerder dan 1 september weer mochten openen. Terwijl tal van andere branches is toegezegd dat zij vanaf 1 juni hun bedrijvigheid weer op mogen te pakken. Want: sporten is toch gezond en goed voor je immuunsysteem? Is dat niet precies wat we nu nodig hebben? Waarom mogen de sportscholen dan pas vanaf 1 september weer openen?

Vorige week gaf Rutte aan de argumentatie van de sportschoolhouders te hebben gehoord. Hij beloofde zich nog eens met experts en betrokkenen over de situatie te buigen. Wellicht dat de heropeningsdatum alsnog naar voren geschoven kan worden. Toch zijn er inmiddels weer andere geluiden te horen vanuit het OMT (Outbreak Management Team). Want: in welke mate spelen hijgende en zwetende binnensporters een rol in de verspreiding van virusdeeltjes via de lucht en ventilatiesystemen? Daar komt bij kijken dat verschillende media melden dat er coronabesmettingen worden gelinkt aan sportscholen.

Mij niet gezien

Heel eerlijk: ondergetekende waagt zich er niet aan de sportschool weer te betreden als de deuren eerder dan september open zouden gaan. „Mij niet gezien. Ik loop wel een extra rondje hard in de buitenlucht of volg een bokslesje in het park.”

Praat mee

Duik jij de sportschool weer in als de deuren eerder opengaan of vind je het een te groot risico op mogelijke besmetting? Of vermijd jij ook vanaf september de sportschool om het besmettingsgevaar? Praat mee op onze Facebook-pagina.