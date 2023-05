Daghoroscoop 13 mei - Sterrenbeeld Leeuw: Tracht eens te ontspannen!

VANDAAG JARIG

Jouw gezondheid is in principe goed maar heeft wel onderhoud nodig. Rust is voor jou van groot belang; als je moe bent zie je achter elke boom een spook. Onder invloed van de kosmos kun jij een zonnestilstand meemaken die impact zal hebben op jouw liefdesleven en financiële situatie.

ZONDAG JARIG

Onder invloed van de planeet Jupiter kun je in een lange kosmische retraite terechtkomen die griezelig klinkt maar jou toch ten goede zal komen. Jouw droomwereld wordt gaandeweg levendiger en onthullender. Je zult ervaren dat jij over bronnen beschikt waarvan je het bestaan niet wist.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Naarmate plannen hun voltooiing naderen zul je slechter overweg kunnen met de jou opgelegde beperkingen. Emoties zullen opwellen als iemand je het vuur na aan de schenen legt. Een relatie waaraan je met twijfel begon wint aan betekenis.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Een recente gebeurtenis kan jou naar een keerpunt hebben geleid. Wees niet te geschokt als een hoofdstuk van jouw leven wordt afgesloten. Met humor kan een misverstand worden gladgestreken. Bezoek een zieke vriend(in).

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Leg jezelf aan banden als jij gaat winkelen. Kijk op de kalender of je niet iemands verjaardag vergeet of vergeten bent. Probeer iets nieuws als jouw sociale leven wat monotoon is. Wees niet onnodig zuinig maar evenmin te gul.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Ergernis, niet lekker in jouw vel zitten of te veel kritiek hebben leidt tot problemen met jouw directe omgeving. Trek je de onthulling over een relatie niet te veel aan. Neem geen haastige besluiten en doe niets wat niet onomkeerbaar is.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Val niet achter het stuur in slaap als jij een lange rit maakt. Probeer wat plichten aan anderen te delegeren en tracht eens helemaal te ontspannen. Maak geen plannen die niet te realiseren zijn en dring anderen niet jouw mening op.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Sta open voor elke mogelijkheid maar voorkom dat ambities en verantwoordelijkheden met elkaar in botsing komen. Houd jouw oordeel over geruchten voor jezelf. Wees niet te drastisch in jouw streven om knopen door te hakken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Vermijd confrontaties met autoriteiten. Een verzoek van een vriend(in) kan je verrassen, maar laat je niet dwingen, ook al voel jij wel enige verplichting. Sluit vrede met een tegenstander; je kunt merken dat je veel gemeen hebt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het kan een druk weekend worden. Jouw inkomen vereist aandacht. Zoek professionele begeleiding als een bankroet dreigt of jouw verdiensten instabiel zijn. Emoties kunnen de spreekwoordelijke emmer doen overlopen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Schaf oude gewoonten af en begin met een schone lei. Binnen een relatie bestaat vooral behoefte aan geduld en begrip. Neem uit enthousiasme niet te veel hooi op jouw vork. Uitputting werkt onvoorzichtigheid in de hand.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Een gebeurtenis kan je tot nadenken stemmen. Laat je hart niet door je hoofd regeren. Besef dat jij verder moet met de gevolgen van een besluit dat je nu neemt. Jij hoeft geen belofte na te komen die je niet zelf hebt gedaan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Tracht samen te werken met mensen die je niet mag maar om wie jij niet heen kunt. Probeer kind te zijn met jouw kinderen als ze vervelend zijn. Bel een oppas en ga uit met jouw partner als je liefdesleven een oppep kan gebruiken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Je kunt in het duister tasten over een kwestie die jou zeer ter harte gaat. Gelukkig ben je niet de enige die onzeker en kwetsbaar is. Schrijf opborrelende ideeën op maar praat er nog niet over. Maak geen grappen over andere mensen.

