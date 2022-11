’Zullen wij weer eens normaal gaan doen over Sinterklaas?’

Rubber

„We curlen wat af, boven onze kinderen, de laatste jaren. De speeltuinen betegelen we met rubber, we staan schuimbekkend op de mat bij de schooldirecteur om uitleg over een te laag schooladvies te eisen, we smeken een coach of kinderpsycholoog om een label als het oogappeltje ook maar enigszins niet in de voorgedrukte mal past en buitenspelen mogen onze hartjes alleen nog met een gps-horloge om.

Schokkende verhaallijn

Als 45-jarige hoor ik niet over vroeger te beginnen, want toen wás niet alles beter, maar holy hell – wat ben ik blij dat ik toen kind was en niet nu. Het zal je moeder zijn die trillend van emotie een tweet plaatst over de te schokkende verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. Ik zou me kapot schamen.

Niet liegen

Nee, dan de ouders die ’m dwarsgooien en hun kinderen vanaf het minste bewustzijn vertellen dat Sinterklaas niet bestaat, onder het pedagogisch verantwoorde motto: ’Ik wil niet liegen tegen mijn kind.’ Nee, onthoud het vooral een prachtig magisch sprookje en zadel het op met een geheim waar de rest van de klas nog niets van mag weten – dát is verstandig.

Mentale last

Geen kind, maar dan ook geen kind houdt er iets aan over dat jij een paar jaar een verhaal hebt opgehouden dat niet geheel op de waarheid bleek te berusten. Jazeker zijn er kinderen die even moeten slikken of misschien wel een paar dagen van slag zijn als ze horen hoe het daadwerkelijk in elkaar steekt, maar die mentale last lossen ze prima zelf op en daarbij; ze zijn niet alleen hè? Al hun klasgenootjes gaan door hetzelfde proces.

Verpest

Afgelopen weekend las ik ook weer een tweet van een vrouw die het kinderfeest ’verpest’ noemde, nu er geen zwarte piet meer te zien was. Ik sta al 21 jaar lang elke november weer bij een intocht en kan met 100% zekerheid stellen dat er geen kind een verpeste indruk maakte nu de pieten louter voorzien zijn van wat roetvegen. Geen kind.

Er werd ook zaterdag weer vrolijk en opgewonden rondgerend en geen kind vroeg zich nog af waar de andere exemplaren gebleven waren.

Sinterklaasjournaal

Als we nou weer eens normaal gaan doen, allemaal. Gewoon dat feestje vieren zonder die ongelooflijk vervelende discussies. Tijden veranderen, het feest werkt bewezen met roetveegpieten, dus laat het gaan.

Doe niet zo dramatisch over de verhaallijn in het Sinterklaasjournaal; die spanning hoort er nou eenmaal bij en als er iéts altijd een happy end heeft, is dit het wel. En probeer niet overal een pedagogisch verantwoorde situatie van te maken; een leugenloze opvoeding lijkt me eerder een voedingsbodem voor psychische problemen.

Nuchter volkje

Het lijkt wel alsof we collectief tijd te veel hebben, waardoor we alle ruimte tot zaniken nemen. En natuurlijk speelt ook sociale media hierin weer een enorme rol; we naaien elkaar veel te veel op.

We zouden een keer de schoenen uit moeten trekken en weer lekker met de blote poten in de Hollandse klei moeten gaan staan. Wij waren toch zo’n nuchter volkje? Ik merk er heel, heel weinig van.”

