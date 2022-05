’Wij maken weinig ruzie; dat lijkt heerlijk, maar er schuilt ook een gevaar in’

Valkuilen

„Als relatietherapeut verdiep ik me dag in dag uit in relaties die verbeterpunten hebben. Ik weet daarom dat relaties onderhoud nodig hebben. Mijn oma zei altijd: „Een relatie is een werkwoord.” In mijn eigen relatie is dat niet anders. Arjan en ik maken weinig ruzie. Dat lijkt heerlijk maar er schuilt ook een gevaar in. We kunnen elkaar namelijk makkelijker ’kwijt’ raken omdat wij het lastig vinden om sommige dingen bespreekbaar te maken. Gelukkig weten we dit van elkaar. We kennen elkaar inmiddels door en door. Het is de kunst om focus op elkaar en onze relatie te houden. Dat lukt de ene periode gewoon beter dan de andere. Stellen die regelmatig ruzie maken of die niet toekomen aan een gezellig gezinsleven, kloppen bij mij aan. Met mijn hulp krijgen ze meer plezier in hun relatie en rust in hun huis.

Onze drie zoons verschillen weinig qua leeftijd. Eigenlijk ben ik bijna 3,5 jaar non-stop zwanger geweest. Wij wilden graag dat ze niet alleen broers, maar ook vriendjes zouden worden én dat is gelukt! Als we naar de camping gaan, spelen ze bijna alleen maar met elkaar.”

Fulltime

„De kinderen zitten nu alle drie op de basisschool. Ik werk dus gewoon vijf dagen in de week, maar heb twee middagen vrij om met de jongens te zijn. Arjan werkt vier dagen als investment officer bij een ontwikkelingsbank. Hij werkte altijd 4,5 dag, maar neemt de komende tijd zijn laatste ouderschapsuren op om meer te kunnen doen met de kinderen en in het huishouden. Hij kwam zelf met het idee om meer verlof op te nemen nu mijn praktijk zo ontzettend goed loopt!

We hebben een vaste taakverdeling in het huishouden, maar als een van ons daar niet aan toekomt, neemt de ander dat zonder enig gedoe over. Arjan kan heerlijk koken, ik ben meer van de boodschappen. De was doen we samen, we lopen allebei regelmatig tussendoor even naar de wasmachine. We houden rekening met elkaar. Dat geef ik stellen in mijn praktijk ook echt mee; neem wat voor elkaar uit handen. Arjan doet veel in de tuin, ik ruim het huis wat vaker op. Maar we hebben ook 1 keer per week een huishoudster die de badkamer en bovenverdieping dan flink onder handen neemt.

Met de kinderen hebben we overlegd hoe zij ons kunnen helpen in het huishouden. Ze ruimen hun eigen kamer op voordat de schoonmaakster komt en zetten na elke maaltijd hun bord, bestek en glas in de vaatwasser. Misschien zouden ze meer kunnen doen, maar wij vinden het voor gewoon prima zo.”

Verzorgen

„Ik heb het overgrote deel van de zorg voor de kinderen lang op me genomen. Arjan reisde namelijk veel naar het buitenland voor zijn werk en was dan dagenlang niet thuis. In coronatijd werd dat reizen een stuk minder. Dat was voor ons echt heerlijk! Lekker knus met ons gezin. Inmiddels moet Arjan weer steeds vaker naar het buitenland voor zijn werk. Dus dat betekent nu weer even ’aanpoten’ voor mij als hij een week of langer weg is. Ik kijk er niet altijd naar uit, omdat alles dan op mijn schouders terecht komt, maar ik weet dat hij zo veel energie uit deze reizen haalt. Dat is ook veel waard! De zorg over de kinderen is evenredig verdeeld als Arjan niet op reis is, omdat hij minder is gaan werken. Hij brengt de kinderen ’s ochtends naar school, ik haal ze in de middag weer op van school of de BSO

We leggen onze agenda’s met regelmaat naast elkaar, zodat we alles goed kunnen afstemmen. Zijn we even druk en hebben we weinig tijd voor elkaar? Dan is daar begrip voor. We komen elkaar dan gewoon tegemoet. Ik kan prima een keer koken en Arjan vindt het geen probleem om dan de kinderen naar bed te leggen.”

Gezamenlijke rekening

„Kostwinner zijn we samen, dat is altijd zo geweest. We gooien al onze inkomsten op één hoop. We hebben niet eens aparte rekeningen om leuke dingen van te kopen. Een lippenstift of trui gaat gewoon van onze gezamenlijke rekening af! Dit is altijd zo geweest. Zelfs toen we nog geen kinderen hadden en net samen woonden. Ik raad stellen in mijn praktijk niet per se aan om één gezamenlijke rekening te hebben, Dat moet ieder voor zich beslissen. Met mijn financiële onafhankelijkheid ben ik helemaal niet bezig. Ik verdien genoeg om mezelf te redden, mocht er iets gebeuren.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.