’Ik heb gezoend met mijn schoonvader’

„Het is dat mijn man en zijn vader uiterlijk zo op elkaar lijken, anders had ik gezworen dat zijn moeder een slippertje heeft gemaakt. Hun karakters verschillen als dag en nacht. Mijn man is een schat; rustig, verstandig, een beetje een control freak. Fijn voor de stabiele basis, maar ik denk weleens ’Had je maar iets meer van je vader’. Die man is één brok vuur. Met een ondeugende twinkeling in zijn ogen.

Elke dag bij ons eten

Altijd in voor een borrel en voor geintjes. Een leukere schoonpa kan ik me niet wensen. Maar toen mijn schoonmoeder anderhalf jaar geleden plotseling overleed, was er even niets over van die vrolijke man. Een hoopje ellende was het. De eerste tijd kwam hij elke dag bij ons eten.

Vaak zat ik daarna nog een tijd met hem aan tafel, terwijl mijn man ons zoontje in bad deed. Tussen mijn schoonvader en mij heeft het altijd heel goed geklikt, beter dan tussen hem en zijn zoon. Die twee konden niet met elkaar praten.

Betraande ogen

En zeker niet over de vrouw die ze allebei zo misten. Mijn schoonvader staarde dan met betraande ogen voor zich uit en ik probeerde bemoedigende woorden te vinden, terwijl ik over zijn rug aaide. Toen we richting de feestdagen gingen, besloten we hem mee te nemen naar het huis in Frankrijk waar we elk jaar met onze vrienden kerst en oud & nieuw vieren.

Zij kenden hem ook al jaren en vonden het wel een mooie kerstgedachte om die man een beetje op te beuren. M’n schoonvader ineens twee weken alleen laten, leek ons sowieso geen goed plan. Even eruit, even weg uit dat huis met zoveel herinneringen.

Ik begreep mijn schoonvader wel

De mooie wandelingen in de frisse buitenlucht en zelfs in de sneeuw deden hem inderdaad goed. En tijdens de lange avonden voor de open haard met een heerlijk glas Franse cognac, kwam zijn humor gelukkig weer terug. Hij kon weer lachen, maar praatte ook voor het eerst openlijk over zijn verdriet en zijn huwelijk.

Dat bleek niet zo geweldig te zijn geweest als wij dachten. Hij hield van zijn vrouw, maar het vuur was allang gedoofd. Mijn man kon die verhalen over zijn pas overleden moeder niet aanhoren en vertrok vaak eerder naar bed. Net als onze vrienden, die het ook iets te persoonlijk vonden. Maar ik begreep mijn schoonvader wel. Wat hij had gemist bij zijn vrouw, miste ik soms bij mijn man.

Het tweede glas cognac

Op zo’n avond, na het tweede glas cognac, betrapte ik mezelf op een heel foute gedachte: wat als mijn schoonvader en ik een stel waren geweest? Hij was halverwege de zestig, maar zag er veel jonger uit. Het hád gekund. Ik schrok van mezelf. Toen ik in de keuken een glas water voor mezelf inschonk, stond hij ineens achter me.

Het was zo’n moment dat zich vertraagd afspeelt. We keken elkaar aan, hij lachte wat verlegen. Toen streelde hij mijn gezicht en zoende me vol op mijn mond. Ik schrok, maar kon niet anders dan eraan toegeven, want het was heerlijk!

Zinderende passie

Zinderende passie. Hij trok me tegen zich aan en ik liet het toe. Als ik de trap niet had horen kraken, weet ik niet wat er was gebeurd. ’Kom je nog naar bed?’ riep mijn man vanuit het halletje. Ik heb me snel uit zijn vaders armen losgemaakt en ben de trap op gerend.

De volgende ochtend heb ik mijn schoonvader gezegd dat dit echt nooit meer mocht gebeuren. Hij verontschuldigde zich. Het was de drank, de eenzaamheid die hij al zo lang voelde. Het zou nooit meer gebeuren. Maar nog steeds… Als onze blikken kruisen, knettert er een vonk. Ik wil het niet, maar kan er niets aan doen!”

De Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen en namen zijn om privacy-redenen gefingeerd.

