Bastiaan Ragas: Een door corona lege agenda wakkert mijn creativiteit aan

VROUW Glossy-columnist Bastiaan Ragas (48) is bovenal zanger. Na zijn wereldreis vorig jaar wist hij dat zeker: „Theater maken, schrijven en toneelspelen zijn passies, maar zingen is echt mijn grote liefde.” Hij zat de afgelopen coronaweken dan ook niet stil en lanceert vrijdag 15 mei een nummer plus videoclip.