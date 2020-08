Toch nog geen Expeditie Robinson voor Nicolette Kluijver

We hadden natuurlijk gehoopt dat de opnames van Expeditie Robinson gewoon door hadden kunnen gaan, maar helaas. Corona gooide ook daar roet in het eten. Ze zijn dus nog niet op reis geweest, zoals Nicolette dat wel in de papieren versie van VROUW Glossy beweert.

Nicolette: „Nee, helaas zijn we niet op reis geweest. Het kan nog niet, maar we staan wel met het hele team stand-bye. Zodra we kunnen afreizen naar de Filipijnen dan gaan we!”

„Toen ik het interview gaf, hoopten we natuurlijk heel erg dat de situatie snel zou verbeteren, maar het laat gewoon nog even op zich wachten. We kunnen dan ook nog geen datum beloven van wanneer we wel gaan, maar we gaan er vooralsnog vanuit dat er een nieuw seizoen komt. Ik ben er trots op dat RTL de gezondheid van iedereen vooropstelt en dat we pas gaan als het echt verantwoord is.”

Koop de nieuwste VROUW Glossy nu in de winkel. Heb je ’m liever als eerste op je deurmat? Neem dan hier een kijkje.