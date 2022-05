Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Monique heeft een lichamelijke beperking: ’Door mijn hond kan ik een zelfstandige moeder zijn’

Door Puk van Spall Kopieer naar clipboard

„Nu helpen mijn hulphonden mij met aan- en uitkleden, boodschappen doen, lift- en lichtknoppen indrukken en nog veel meer.” Ⓒ Stef Nagel

Geen filters, geen verhullende kleding. Elke week laat een lezeres zich zien, precies zoals ze is. Monique Wijnen (45) is getrouwd en moeder van Serena (6). Ze is hoofdredacteur van ’Support Magazine’, dat gaat over leven, wonen en werken met een lichamelijke beperking.