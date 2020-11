Geef jij je kind weleens een corrigerende tik?

VROUW sprak eerder met een vrouw die spijt had van het feit dat ze haar zoon een corrigerende tik had gegeven. Ontwikkelingspsycholoog Karla Mooy waarschuwde vervolgens dat een tik averechts kan werken en dat temperamentvolle kinderen zelfs kunnen terugslaan. Bovendien willen mensen hun kinderen altijd meegeven dat geweld niet goed is, dus is het tegenstrijdig met wat je je kinderen wilt bijbrengen.

Schotland

In Schotland is het vanaf nu verboden om je kind een corrigerende tik te geven. Het is het eerste land binnen het Verenigd Koninkrijk dat het slaan van je kind verbiedt. In de rest van het Verenigd Koninkrijk mag het nog wel, mits het een ’redelijke straf’ is. In Nederland is het sinds 2007 al verboden om in de opvoeding zowel geestelijk als lichamelijk geweld te gebruiken.

