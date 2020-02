Bobbi Eden: Zelfs BN’ers doen weleens een ’voorstel’. Echt een afknapper

Hoe is het om Bobbi Eden te zijn?

„Tachtig tot negentig procent van de tijd heel leuk. Als ik naar mijn leven kijk, kan ik alleen maar blij en dankbaar zijn. Ik ben met de liefde van mijn leven, we hebben een gezond kind, een optrekje in Los Angeles en een geweldig huis in Nederland. Mijn carrière loopt als een trein. Vanaf 31 maart presenteer ik op TLC het programma Bevallen met Bobbi, echt superleuk. Maar… soms slaak ik ook weleens een diepe zucht.”

Waarom?

„Ik heb natuurlijk bepaalde dingen gedaan, en daar ben ik ook trots op, maar het is nu best wel lang geleden.”

Die blijven aan je kleven?

„Ja. Mensen vinden sowieso altijd wel wat van je. Of ze weten niet hoe ze moeten reageren, kunnen totaal geen gesprek aanknopen, of ze worden ongemakkelijk en giechelig. Óf ze zeggen iets grofs omdat ze denken dat ze dat wel tegen mij kunnen zeggen. Terwijl ik denk: ’Wat denk jij wel niet?!’ Maar aan mijn gezicht kunnen ze niets aflezen, ik trek gewoon een pokerface.”

Noem eens een voorbeeld?

„Ik heb het meegemaakt dat mensen op een privéfeestje zeggen: ’Ik ga jou zo dadelijk eens even lekker pakken, want daar houd jij van. Hier is mijn nummer.’ Zelfs BN’ers die mij met een paar wijntjes op tijdens een feestje aantikken en vervolgens een ’voorstel’ doen. Soms zijn dat mensen tegen wie ik eerst nog opkeek. En die gewoon een relatie hebben, hè. Voor de buitenwereld een gepolijst imago ophouden van een keurig gezinnetje. Echt een afknapper. Nou, dat dus.”

