Is het zielig om een konijn of vogel in een kooi te houden?

De nieuwe wetswijziging zou inhouden dat dieren niet meer in een kooi, hok of stal gehouden mogen worden, zo meldt Het Parool. Dat heeft grote gevolgen voor de veehouderij, bijvoorbeeld omdat varkens niet meer in kleine stallen gehouden mogen worden. Ook moeten zij de mogelijkheid hebben om altijd in de aarde te kunnen wroeten.

Vogel in huis

Maar ook voor jouw huisdier kan dit gevolgen hebben. In de natuur vliegt een parkiet vrij rond, dus jouw huisdier moet ook vrij rond kunnen vliegen. Heb jij een konijn? Dan mag deze ook niet meer in een kooi gehouden worden, een konijn moet namelijk in de tuin kunnen graven.

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw kwam deze week toch met een wetswijziging waarmee huisdieren worden uitgesloten van de nieuwe regels. Na de zomer komt zij met een concreet voorstel, aldus het Parool. De kans is dus groot dat je jouw konijn gewoon mag houden.

Reacties

De reacties op de wetswijziging zijn gemengd. Enerzijds zijn mensen blij, de wet zou een goede stap zijn om dierenleed te verminderen. Sommige dierenliefhebbers zijn van mening dat een parkiet en een konijn niet in een kooi thuishoren.

Anderen zijn het hier niet mee eens, zoals deze Twitteraar die aangeeft dat in ons land het dierenwelzijn al behoort tot de beste ter wereld.

Praat mee

Vind jij dat je een huisdier in een kooi mag houden? Of vind je dat dit ook verboden moet worden? Praat mee via onze Facebookpagina!