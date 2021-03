Wat vind jij van het openhartige interview van Meghan en Prins Harry?

In het interview vertelt Meghan dat ze zich niet beschermd voelde door het Britse koningshuis. Ze kreeg ontzettend veel negatieve media-aandacht en tijdens de zwangerschap van Archie bereikte ze haar dieptepunt. In het interview zegt ze hierover: „Ik wilde niet meer leven. Dat was een duidelijke, echte, angstaanjagende, constante gedachte.” Tijdens de zwangerschap waren er volgens Meghan en Harry zorgen over de mogelijke huidskleur van Archie. Op Twitter vinden mensen dat de racismekaart gespeeld wordt.

Daarnaast zou Archie geen titel en daarom geen koninklijke bescherming krijgen.

Diana

In het interview wordt duidelijk dat Harry, Meghan en Archie sinds hun vertrek uit het koningshuis geen bescherming en geen financiële bijdrage meer krijgen vanuit het Britse Koninklijk Huis. Harry vertelt dat hij teerde op het geld dat zijn moeder, prinses Diana, hem had nagelaten. „Ik denk dat ze het wel aan zag komen.”

Daarnaast is Harry openhartig over het feit dat zijn vader, Prins Charles, zijn telefoontjes niet meer beantwoordde. Ondanks dat hoopt Harry toch dat de relatie tussen hem en zijn vader verbetert. „Hij weet welke pijn ik voel, door wat hij zelf heeft meegemaakt.”

Op Twitter zijn de meningen over het interview verdeeld. Waar de een het opneemt voor het Koninklijk Huis, vindt de ander dat Meghan niet met modder gooit, maar haar kant van het verhaal deelt. Anderen zien gelijkenissen tussen wat Diana destijds meemaakte en wat Meghan nu meemaakt.

Praat mee

Wat vind jij? Is het Harry en Meghans goed recht om een openhartig interview te geven aan Oprah of hadden ze de vuile was binnen moeten laten? Praat mee op onze Facebook-pagina!