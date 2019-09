Die vreselijke vakantiekilo’s moeten er weer af!

Ik ben er weer ingetrapt. Ik had me voorgenomen deze zomer een extra rondje te wandelen, baantjes te trekken in het zwembad van het vakantieadres of gebruik te maken van the gym die ze daar hebben. Toen ik thuis vertelde van deze plannen, nog voordat we op vakantie gingen, werd ik hard uitgelachen door mijn kinderen. “Doe je toch niet.”

De realiteit was inderdaad dat ik op een bedje in de zon lekker heb gelezen, ’s middags een cocktail bomvol calorieën heb genomen om daarna uitgebreid te gaan barbecueën. Met heerlijke stukken vlees en vis, inclusief sausjes natuurlijk, en een salade voor de vorm.

Vreselijke vakantiekilo’s

Dat ik die strakke spijkerbroek van voor de zomer nu niet meer pas, daar wilde ik op dat moment helemaal niet aan denken. En dus zijn de vreselijke vakantiekilo’s er ook dit jaar weer bijgekomen.

Dat schijnt niet de mode te zijn komende herfst, dus ik moet aan de bak. Ik spreek af met vriendin M, die in dezelfde valkuil is gestapt als ik. We zien een aanbod van een heuse diëtiste voor een intakegesprek en dat lijkt ons een goede stap.

Misschien kan zij ons op weg helpen, want onze eerdere pogingen zijn jammerlijk mislukt. Desperate times seek for desperate measures. We zijn bloedserieus en ook een beetje bang, want we moeten gewogen worden. Door een vreemde.

Het Weegmoment

Die vreemde is een klein, mager vrouwtje. Ik noem haar in gedachten ‘Petite’. Ze ziet er streng uit en we moeten eraan geloven: Het Weegmoment. Het is nog erger dan we dachten. “Dit kan niet kloppen.” “Thuis is het anders.” “Dit doet-ie anders nooit!” roepen we.

Maar Petite wil er niets van weten. Het is tijd voor Een Plan. Ze noteert driftig onze kilo’s, leeftijd en maten in haar laptop. Ik kijk even in het rond. Er staat een boekenkast met allerlei dieetboeken. My Killerbody staat naast Broodbuik. Een oneerlijke strijd als je het mij vraagt.

Petite noemt allerlei opties: shakes, Cambridge, iets met punten. Calorieën tellen met een handige app lijkt ons voor nu het meest haalbaar. Ook laat Petite een Spirelli zien, waarmee je “heerlijke pasta kunt maken van groenten”.

Moedeloos

Lijkt me geen reet aan, maar een broodbuik schijn je niet te krijgen van courgette. Dus schaffen we zo’n ding aan en wordt het dieetplan op de computer vastgelegd naast de kilo’s. We verlaten enigszins moedeloos met onze gloednieuwe Spirelli het kantoor.

Over twee weken moeten we terugkomen voor een nieuw Weegmoment. Nog voordat we in de auto zitten, hebben we het aantal toegestane calorieën voor het weekend verdubbeld.

“Anders houden we het toch niet vol. Volgens mij heeft ze het ook verkeerd uitgerekend. En een wijntje mag best. Zoek eens op hoeveel calorieën dat is? Als we dit weekend dan verder alleen crackers en soep eten, mogen we er vast wel een paar. En misschien een stukje kaas? Het moet wel leuk blijven.”

Voor gek op de weegschaal

Wel beloven we elkaar plechtig groenten door die stomme Spirelli te gooien en drie keer per week te gaan sporten of wandelen. De grootste motivatie is niet eens afvallen.

De diëtiste zélf blijkt een trigger. Zal ons niet gebeuren dat we over twee weken voor gek staan op de weegschaal. En als we toch zijn aangekomen, gaan we samen bovenop Petite zitten.