’Ik liep gonorroe op tijdens een one night stand in Mexico’

Singlesreis

„De eerste keer dat ik in mijn eentje de grens overstak, vergat ik meteen ál mijn eigen grenzen. Ik was een paar jaar daarvoor gescheiden en ging met een groepsreis voor singles naar Mexico. We bezochten de Maya-ruïnes, en ik genoot van het land, de mensen met wie ik op pad was en stiekem ook van mijn vrijheid. Zonder kinderen vakantievieren leek me in eerste instantie vreselijk. Maar omdat een vriendin zulke goede ervaringen had, besloot ik het toch eens te proberen. En ik genoot met volle teugen.

Ik trok veel op met een andere single vrouw, die thuis ook twee jonge kinderen had die nu met hun vader op vakantie waren. Zij was al wat langer gescheiden en had deze specifieke reis eerder gemaakt. Ze verheugde zich vooral op de laatste stop: het gezellige Puerto Vallarta.

Dansen

Mijn nieuwe vriendin had gelijk; het was inderdaad een gezellige stad aan de westkust. Het barstte van de leuke restaurantjes en clubs waar we konden dansen. Ook wij als dertigplussers. Op de twee vrij te besteden stranddagen trokken we er samen op uit. Lekker zonnen op Playa los Muertos en ’s avonds het stadje in. Op dag één ontmoette ik Juan op het strand. Hij verhuurde jetski’s en waterfietsen en floot ons na toen we in bikini voorbijliepen. Ik wilde hem eerst negeren, maar keek toch even om wie er floot. Een heerlijke man. Iets jonger dan ik, lang zwart haar in een staart en een geweldig gespierd lichaam. Ik kreeg het er warm van.

Ook mijn vriendin had hem opgemerkt. ‘Kom,’ zei ze toen we uit de zee liepen, ‘we gaan een praatje met hem maken.’ Ik volgde in haar kielzog. Het gesprek verliep vlotjes en Juan bleek een geboren versierder. We besloten het bij een beetje flirten te houden en gingen terug naar ons hotel.

Toeval

Het toeval wilde dat we Juan die avond in een club tegenkwamen en na de zoveelste mojito verloor ik me in zijn prachtige donkerbruine ogen. We stonden te zoenen op de dansvloer en ik vergat alles en iedereen. Toen hij me handig naar een donker hoekje in de club manoeuvreerde, was ik al zo aangeschoten dat het me niets meer uitmaakte dat deze jonge Mexicaan zijn handen onder mijn zomerjurkje had geschoven. Ik voelde dat ook hij enorm opgewonden was. ‘Vamos,’ fluisterde hij in mijn oor en ik liep een beetje wankel achter hem aan naar buiten. Mijn vriendin hing ook om de nek van een plaatselijke knapperd en ik riep haar toe dat ik haar morgenochtend bij het ontbijt wel zou zien.

Uit de zaak waar Juan werkte, haalde hij een kleurig kleed dat hij op het strand uitspreidde. Dit had hij duidelijk vaker gedaan. We vreeën onder de sterren en ik was eigenlijk te ver heen om op te letten of hij een condoom gebruikte. Ik was al jaren aan de pil, dus bang om zwanger te worden was ik niet. Had ik nou maar wel opgelet! Het was echt een heerlijke nacht, maar ik hield er een naar souvenir aan over.

Eenmaal thuis kreeg ik wat klachten daar beneden, waarmee ik toch echt even langs de huisarts moest. ‘Tja dame, typisch gevalletje gonorroe.’ Ik hoor het hem nog zeggen. Zo gênant! Ik kreeg zelfs nog een foldertje mee over safe sex... Alsof ik een puber was die nog nooit van veilig vrijen had gehoord. Ik was er gelukkig vrij snel weer van af dankzij een antibioticakuur, maar het blijft een smerig idee dat ik aan die guacamole-piemel een soa overhield!”

Als dit naar meer smaakt... In de nieuwe VROUW Glossy Opgebiecht Special hebben we weer de meest gênante momenten, sappige ontboezemingen, herkenbare blunders en ander vermakelijk leed voor je verzameld. Aangevuld met mooie reportages (denk: sexy watermannen) en vertelt redacteur Marjolein Hurkmans hoe het haar beviel om met een elektrische auto op vakantie te gaan. Sabine Leenhouts vertelt je hoe het is om een dagje als blondine te shinen. En Marieke ’t Hart neemt je mee naar de Filipijnen, waar zij net vóór de corona-ellende nog een paar weken doorbracht.