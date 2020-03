Ⓒ Serge Ligtenberg

De broer van Hannah van der Weg (28) heeft schizofrenie. Salim (32) zit in een GGZ-instelling en het is voor hem onmogelijk om zelfstandig een toekomst op te bouwen. De impact van zijn situatie is enorm op de familie. Met de documentaire De weg kwijt wil Hannah meer begrip creëren voor mensen met psychiatrische problematiek.