Opgebiecht Kerstgruwels: ’Mijn tante keek verbaasd naar de felroze minivibrator’

Door Ella Vermeulen

„Ik kwam terecht in een gezin dat verplicht allemaal dezelfde pyjama droeg met kerst” Ⓒ Getty Images

Heerlijk hoor, die feestdagen. Maar iedereen heeft weleens gedacht: mogen we alsjeblieft al naar huis? Of: waarom hebben we hén in vredesnaam uitgenodigd?! Deze lezeressen delen hun kerstgruwels…