Moeten er meer gratis openbare toiletten komen?

In veel gemeenten is het verboden om te wildplassen binnen de bebouwde kom. Een boete voor wildplassen kost 140 euro. Maar niet op iedere hoek van de straat staat een openbaar toilet.

Iemand die aan het wandelen is en kilometers van huis is, mag niet zomaar ergens in het wild even plassen. Kan de persoon het echt niet meer ophouden en besluit toch ergens in de bosjes te plassen? Dan riskeert diegene een boete van 140 euro. Maar stel er is geen openbaar toilet in de buurt, hoe terecht is deze boete dan?

Volgens het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) werden er in 2020 ongeveer 8000 wildplassers bekeurd. Hiermee inde het CJIB 1,1 miljoen euro aan boetes. Het jaar daarvoor zochten veel meer mensen een plekje in het wild op om te plassen. In 2019 werden ruim 17.000 wildplassers betrapt. Goed voor 2,4 miljoen euro aan boetes.

