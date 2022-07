Moet jouw kind ook ‘u’ tegen jou zeggen?

In het gesprek zegt Jolanda: ’Mag ik morgen uw chauffeur zijn, voor uw interview in Papendrecht?’ Een volger reageert: ’Goede opvoeding’. Een andere volger zegt: ’Onzin! Respect kun je niet afdwingen, respect moet je verdienen!’

Frans zegt dat hij het fijn vindt dat zijn kinderen hem met ‘u’ aanspreken. ’Ja ik vind dat wel een soort van respect’.

Afstand

‘Tegen iemand die ouder is en die je niet kent, zeggen Nederlanders ‘u’.’ zegt Roel Vismans, hoogleraar Nederlands aan de University of Sheffield tegen Quest. Iemand met u aanspreken staat voor afstand en respect en is beleefd.

Collega M. vraagt zich af of een kind nog wel net zo snel lekker op schoot kruipt bij zijn vader of moeder als zij of hij de ouders met ’u’ moet aanspreken, omdat het afstand kan creëren.

Vroeger en nu

Vroeger spraken veel kinderen hun ouders aan met u. Tegenwoordig is dit niet meer de trend. Sinds de jaren zestig wordt ‘u’ steeds minder vaak gebruikt, meldt Quest. Nu spreken mensen elkaar meer aan met je en jij.

Reacties

Onder de Instagram-post van Duijts zijn verschillende reacties te lezen. Zo schrijft Annelies dat zij haar ouders ook met u aansprak: ’Respect is ver te zoeken tegenwoordig en het begint bij de opvoeding. Ik wist niet beter dan dat ik mijn ouders en alle volwassenen aansprak met ’u’. Tegenwoordig zeg ik „je” tegen mijn ouders en nog steeds „u” tegen ouderen, tenzij ze zeggen dat dit niet hoeft. Goed dat Frans dit meegeeft aan zijn kinderen.’

Angelique vind het te afstandelijk als kinderen hun ouders met u aanspreken: ’Kinderen moeten zeker ouderen met u aanspreken, maar hun eigen ouders... Nee sorry, we zijn geen vreemden. Ik vind dat zo afstandelijk. Het is je eigen vlees en bloed dan zeg je geen u.’

Volgens Marlon zit respect niet in het woordje u: ’Respect zit niet in het woordje „u”. Je kan ook iemand uitschelden met het woordje u in plaats van jij, of is het dan nog steeds respect?”

Praat mee

