’Niemand weet dat ik ontslagen ben, ik hou de schijn op’

„Twee maanden geleden had ik mijn laatste werkdag. Ik werkte als office manager, zeg maar super-secretaresse, op het hoofdkantoor van een modemerk in Amsterdam. Echt een geweldige baan: het kantoor staat in het hartje van de stad, ik had veel contact met fotografen en fotomodellen, pre-corona ging ik soms met mijn baas mee op buitenlandse reizen en dat zat er nu ook weer aan te komen... Bovendien had ik een prima salaris.

Presteren

Maar het is ook een baan waarbij je continu op de toppen van je kunnen moet presteren, en ik liet steeds meer steken vallen. Ik ben een keer vergeten om aan de genodigden door te geven dat een vergadering een dag verplaatst was – stonden er een paar duurbetaalde mensen voor niets in ons kantoor… Ook heb ik eens een verkeerd ticket voor mijn baas geboekt, zodat hij niet op tijd bij een belangrijke meeting in Londen was.

Uiteindelijk is mijn contract dus niet verlengd, maar ik heb niemand verteld dat ik ontslagen ben. Omdat ik me doodschaam, het voelt als een enorme afgang. Ik was altijd zo trots op mijn glamorous baan, ik plaatste ook altijd foto’s van allerlei gebeurtenissen op het werk op social media. Echt wel om daarover op te scheppen. Zonder die baan voel ik me maar heel gewoontjes, een doorsnee vrouw...

Alsof

Ik ben nu 30 en ik heb in de loop der jaren een aardig cv opgebouwd, dus toen ik ging solliciteren, dacht ik dat ik vrij snel weer zo’n mooie baan zou hebben. Daarom heb ik mijn vriend, mijn vriendinnen en familie niet verteld dat ik ontslagen ben. Ik dacht: zodra ik weer ergens ben aangenomen, zeg ik gewoon dat ik een leuke overstap heb gemaakt. Maar dat duurt nu dus al twee maanden.

Nu zit ik in de bizarre situatie dat ik elke ochtend nog vóór mijn vriend de deur uitga, helemaal leuk in de kleren en opgetut. Na een uurtje, als ik zeker weet dat hij naar zijn werk is, kom ik weer thuis. En de ene keer plan ik het zo dat ik thuiskom als hij er alweer is, dan weer doe ik net alsof ik vlak voor hem ben thuisgekomen. Maar verder ben ik overdag vooral heel veel thuis. Beetje een boek lezen, tv kijken, solliciteren. Maar aan het huishouden doe ik uiteraard niets, en uitgebreid koken doe ik natuurlijk ook niet, want ik heb zogenaamd een heel hectische baan. Dus om half acht ’s avonds sta ik nog een snelle pastamaaltijd te maken en voor het slapen gaan poets ik nog even de wc.

UWV

Ik krijg een uitkering, dus financieel valt het niet meteen op dat ik werkloos ben, en ik verstop alle brieven van het UWV. Als mijn vriend vraagt hoe het op m’n werk was, hou ik het vaag of ik vertel een iets veranderde anekdote uit het verleden. Als ik mijn vriendinnen zie, hou ik het ook op een algemeen: „Het was weer een gekkenhuis op de zaak!”

Binnenkort gaan we twee weken op vakantie naar Griekenland; ik kijk er echt naar uit, al was het alleen maar omdat ik dan even ’echt’ helemaal vrij ben en niet hoef te doen alsof.

Het voelt verschrikkelijk kinderachtig om zo de schijn op te houden. Maar ik kan toch niet ineens zeggen dat ik die jaloersmakende baan al maanden niet meer heb? Ze zien me aankomen… Hopelijk heb ik snel ander werk. En als dat bij een bedrijf is dat minder glamour heeft dan mijn vorige werkgever, zeg ik gewoon dat ik een beetje genoeg had van die nep modewereld…”

