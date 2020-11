Marije: De schuldsanering was mijn redding

Marije: „Het begon allemaal met een foute relatie. Ik ben elf jaar lang bij hem geweest en eigenlijk ging alles fout wat er fout kon gaan. Ik had een goed betaalde baan, maar uiteindelijk ging er toch meer geld uit dan dat er binnen kwam. Het begon met het een keer open laten staan van een rekening. Ik vulde dat gat op met een ander gat en vervolgens stapelde het zich op. Van die persoon ben ik uiteindelijk afgekomen, maar niet van de schulden. Het ging om flink wat geld, maar ik vond dat ik mezelf in de nesten had gewerkt en dat ik dat dan ook zelf moest oplossen. Ik schaamde me ook dat ik het zover had laten komen. Ik voelde me ook zo’n loser dat het allemaal niet lukte!”

Ongeopende brieven

„Lange tijd was ik de koningin van fake it till you make it. Ik deed alsof er niets aan de hand was en stortte me op mijn werk waardoor ik weinig thuis was; dan werd ik niet met mijn schulden geconfronteerd. Er was niemand die écht wist hoe diep ik zat en ik voelde me toen heel alleen. Ik heb nog jaren geprobeerd het ene gat met het andere op te vullen, maar het overzicht raakte ik al snel kwijt. Ik probeerde de problemen te negeren: op een gegeven moment durfde ik geen brief meer te openen. Ik had letterlijk een plastic tas vol met ongeopende brieven staan.”

„En toen kwamen de schuldeisers. Ik heb echt een trauma aan die periode overgehouden. De angst, de stress... ik was constant gespannen en alert op wat er stond te gebeuren. Ik had nachtmerries over aankloppende deurwaarders. Op een gegeven moment durfde ik - naast de post - ook de deur niet meer open te doen. De deurbel stond uit en ik nam geen anonieme nummers op. Ik werkte altijd, maar was als de dood dat ik thuis zou komen en dat ze mijn slot veranderd zouden hebben. Of dat ze mijn huis hadden leeg gehaald.”

Schuldsanering

„De situatie werd nijpender, de gaten konden niet meer opgevuld worden en zelfs tóen wilde ik het nog zelf oplossen. Uiteindelijk was DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, red.) de druppel: die legde beslag op mijn loon, waarna ik echt het gevoel had dat ik in een tornado was beland. Ik bevond mij in het oog van de storm en om me heen raasde het. Ik wist niet meer hoe ik verder moest en wilde gewoon dat het zou ophouden.”

„Ik kwam steeds dichterbij het punt waarop het voor mij niet meer hoefde; het was zo’n uitzichtloze situatie. Ik was aan het rennen om mijn schulden voor te blijven, maar op een gegeven moment hield het op. Uiteindelijk heb ik pas vier jaar na het verbreken van mijn relatie hulp gezocht. Ik was net ontslagen en besefte dat het alleen maar nog erger zou worden. Hoewel het echt verschrikkelijk was, is de schuldsanering wel mijn redding geweest en een kans op een nieuwe start.”

Bewindvoerder

„Het was voor mij zo’n enorme stap om hulp te vragen. Terwijl het zó belangrijk is om hulp te krijgen, want straks is het te laat. En ja, ik moest met mijn billen bloot en drie jaar op de blaren zitten. Maar ik kreeg een tweede kans en daarvoor ben ik heel dankbaar. Die jaren schuldsanering waren geen pretje: ik kon niets en ik mocht niets. Ik werkte alleen maar, zodat ik aan het einde van de maand aan de gestelde verplichtingen vanuit de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, red.) kon voldoen.”

„Toch was het nog altijd beter dan toen ik ’loslopend wild’ was voor de schuldeisers. Dat ik ze allemaal kon doorsturen naar mijn bewindvoerder gaf zoveel rust. Na drie jaar op een houtje te hebben gebeten, was ik van de ene op de andere dag vrij. Heel angstig was ik toen ik eruit kwam; bang dat het weer zou mis gaan. Ik denk dat het nog heel lang duurt voordat ik van dat gevoel af ben. Ik zou alleen nu wel hulp vragen, omdat ik mij er niet langer voor schaam.”

Overzicht

„Begrijp me niet verkeerd: ik kom uit een goed gezin en heb een goede opvoeding gehad. Maar iedereen kan dit overkomen. Daarom is het zo superbelangrijk om om hulp te vragen. En open je post alsjeblieft, ook al balanceer je ’op het randje’. Dat is namelijk de enige manier om inzicht te krijgen in wat er nog openstaat; dat ontbrekende overzicht is waar het vaak misgaat.”

„Door het vertellen van mijn verhaal hoop ik anderen te helpen die in eenzelfde situatie zitten. Begin volgend jaar word ik vrijwilliger schuldhulpverlener. Dan ga ik mensen begeleiden die deze problemen hebben. Ik wil ze laten weten dat er hoop is, hoe uitzichtloos een financiële situatie ook lijkt. Je kan eruit komen, als je maar openstaat voor hulp!”