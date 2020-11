’Ik maak me zorgen over de pubers van nu’

Pubers. Die horen naar school te gaan. En in alle vrije uren die ze hebben te socializen met hun vrienden. Ze horen te hangen in parken. Te chillen in speeltuintjes of ergens rondom een lokale supermarkt, frikandelbroodje in de hand. Ze horen hun weekenden met elkaar door te brengen op kamers, in keten, omgebouwde schuren, in kantines op sportclubs, in bioscopen, op kartbanen, in winkelcentra... You name it. En als ze 18+ zijn horen ze te stappen en diep in de nacht luid zingend over straat naar huis te fietsen.

Netflixen

Maar de ’2020 puber’ is thuis. Vooral heel veel thuis. Na een eerste lockdown volgde een tweede en de banden zijn nog strakker aangetrokken. Geen bioscoop meer. Niet meer ergens lunchen. Met maximaal één vriend(in) hangen op straat. Liever gewoon helemaal niet hangen op straat. Niet afspreken met groepen. Dus dat wordt nog meer Netflixen en liggen op banken of bedden. In hun eentje. Want wat moet een puber anders doen? Ze gaan echt niet spontaan je ramen lappen of de tuin winterklaar maken.

Mijn oudste dochter (16) zit nog maar net op een dansopleiding waar ze nog geen week meer dan twee dagen naartoe is gegaan. De rest van de lessen krijgt ze thuis, online. Ik snap het, de school kan niet anders. Maar zoals het nu gaat, hóórt het gewoon niet te gaan. Er is minimaal contact met klasgenoten, ze spreekt zo nu en dan een docent. De klas is in drieën gesplitst, de zo belangrijke groepsvorming voorgekauwd. In vrijwel niets is dit eerste jaar zoals een eerste jaar hoort te zijn.

Verveling

Ik zie verveling. En ook uitzichtloosheid, want pubers kijken nou eenmaal niet heel veel vooruit. „Wat eten we vanavond?” is genoeg ’aan de toekomst gedacht’. Nog maanden in deze tweede lockdown, ik maak me zorgen. „Draaien jullie af en toe ook om?”, riep mijn vriend eerder deze week nog richting de puberkamers. „Daarmee voorkom je doorligplekken”. We lachen er maar om. Maar eigenlijk is het om te janken.

Ze balen ervan, vooral in stilte. Op Snapchat zag mijn dochter talloze beelden van Halloweenfeestjes. „Dan snap je het toch echt nie?”, verzuchtte ze. Ik snapte het wel. Oh zeker, in een oorlog hebben pubers het zwaarder. En niet kunnen feesten is rot, maar doodgaan aan corona nog rotter. En een jaar amper naar school is vervelend, je bedrijf failliet zien gaan erger. En laten we vooral de zorgmedewerkers er nog even bij betrekken. Dus of jongeren gewoon hun bek even willen houden. De ’sneeuwvlokjes’!

Zorgen

Die houding, voornamelijk van boomers (mensen die zijn geboren tussen 1946 en 1964, red.), stoort me verschrikkelijk. We hoeven niet te denken in ’erg, erger, ergst’. De coronacrisis is geen wedstrijd in leed. Het mag best eens gezegd worden: ’Je zal nu maar jong zijn!’. Want dan mis je heel veel dingen die het leven juist zo mooi maken, en die tijd kun je nooit meer over doen. De rem op alles is dan misschien wel nodig, maar echt ongezond voor kinderen die volop in ontwikkeling zijn. En ik heb daar geen oplossing voor. Alleen maar enorme zorgen over.”