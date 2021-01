Smullen met deze pasta met asperges

Ingrediënten:

~ 350 g penne

~ 400 g kipdijfilet

~ boter of olijfolie

~ 2 uien

~ 4 knoflooktenen

~ 700 g groene asperges

~ 180 g parmaham

~ 160 g kruidenroomkaas

~ 200 ml droge witte wijn

~ Parmezaanse kaas, geraspt, naar smaak

Bereidingswijze:

Bereid de pasta zoals aangegeven op de verpakking. Snijd de kip in stukjes. Doe de boter of olie in een koekenpan en bak de kip gaar. Snipper de ui en de knoflook, en voeg toe aan de kip. Snijd van de asperges de onderste centimeter af en snijd de rest in stukjes. Voeg toe aan de pan en bak 3 minuten mee. Scheur de ham in stukken en voeg die ook toe. Bak nog 2 minuten. Voeg tot slot de kaas toe en als die pruttelt de wijn. Breng op smaak met peper en zout. Schep de pasta door de saus, warm nog even door en serveer met de geraspte Parmezaanse kaas.

