’Praten over sombere gevoelens is not done’

Premium Cultuur

Eros: Vrouwelijke rituelen, intens en vol energie

Boukje Schweigman neemt al jaren een bijzondere plek in binnen het Nederlandse theaterlandschap. Haar ’voorstellingen’ bieden vrijwel altijd een zeer persoonlijke, zintuiglijke ervaring. Of je je nu in je eentje door een witte tunnel begeeft, ronddobbert in een rode bal op het water of een uur lang ...