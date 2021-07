Willen we elkaar nog zoenen? ’Bij een normaal leven hoort fysiek contact!’

Irene (links) en Petra: „De drie zoenen levert ook ongemakkelijke situaties op. Dan richt je op de wang, kus je per ongeluk iemand op de mond!” Ⓒ Thijs Rooimans

De straten stromen weer over, de terrassen zitten vol. VROUW ging de straat op in Amersfoort. Want wat vind jij; hoor je bij de groep mensen van wie het allemaal niet meer zo hoeft met dat gezoen? Of kun je niet wachten om elkaar weer in de armen te vliegen?