Kun je te snel een nieuwe relatie beginnen?

Hoewel het nog niet door het stel bevestigd is, zou Sergio Herman de liefde hebben gevonden bij een 21 jaar jongere Vlaamse (30). Hiervoor was hij 13 jaar samen met voormalig model en presentatrice Ellemieke Vermolen (44), met wie hij twee kinderen heeft (12 en 10 jaar).

Respect voor ex-partner

Een break-up is nooit leuk, maar wanneer de een sneller doorgaat met zijn leven dan de ander, zou dit wel eens pijnlijk kunnen zijn. Zeker wanneer er weinig tijd zit tussen de vorige relatie en een nieuwe vlam. Is het beter een tijd single te zijn, uit respect voor je ex-partner, dan snel een nieuwe relatie te beginnen?

Wat is dan te snel?

Volgens StiefenCo, coaches voor samengestelde gezinnen, is het raadzaam na een scheiding niet direct een nieuwe relatie te beginnen. Maar wat is dan te snel om opnieuw gelukkig te zijn in de liefde? Waar de een wellicht een langere tijd geen behoefte heeft aan genegenheid, kan dit voor de ander anders zijn. Moet iemand, ondanks dat het goed voelt, de boot toch een tijdje afhouden? Of kun je er in dat geval maar beter vol voor gaan?

Praat mee

Vind jij dat iemand te snel een nieuwe relatie kan beginnen en dat je een tijd moet wachten voor je in het diepe springt met een nieuwe vlam? Of vind je dit geen probleem? Praat mee via onze Facebookpagina!