Zomerhater

Veronique Renting (46) is juf op een basisschool, getrouwd en moeder van drie dochters. Ze heeft een hekel aan de hitte.

“In mijn puberteit ging ik wel met vriendinnen naar het strand en zat ik veel in de zon omdat ik ook mooi bruin wilde zijn – ik ging zelfs onder de zonnehemel. Ik schaamde me voor mijn witte lijf en wilde geen uitzondering zijn. Maar nu ik ouder ben, sta ik daar anders in. Ik heb nou eenmaal rood haar en een lichte huid, daar kan ik niets aan veranderen. Als ik in de zon ga, word ik rood en verbrand ik.

In de zomer zoek ik daarom altijd de schaduw op en draag ik een lange jurk of broek. Hitte vind ik vreselijk. Tot 22 graden vind ik het nog wel te doen, daarna voel ik me futloos. De zon geeft mij niet de energie die anderen er wel van krijgen. Op warme dagen voel ik me twintig kilo zwaarder en ben ik doodmoe.

Mijn man staat er neutraal in, mijn dochters – die in Colombia geboren zijn – zie ik ’s zomers opbloeien. Zij gaan rustig op een zomerse dag skeeleren, daar moet ik niet aan denken. Mijn middelste wil heel graag op vakantie naar Spanje. Ik vind dat echt te heet. Ooit waren we in Tsjechië, waar het ook bloedheet was. Ik was in no time verbrand en heb dagen onder natte handdoeken op een bankje gezeten.

In de herfst, als de dagen weer korter worden, ben ik in mijn element. Heerlijk, die kou en die wind. De winter vind ik ook geweldig, helemaal als het sneeuwt of goed gevroren heeft en je kunt schaatsen. Ik geniet veel meer van mensen op het ijs met een kop warme chocomelk dan een dagje op een strand met zand dat plakt aan je ingesmeerde lijf.”

Zomeraanbidder

Mieke Bruins (58) is trouwambtenaar en studiebegeleider. Ze is getrouwd, moeder van twee kinderen en oma van vier kleinkinderen. Ze bloeit helemaal op in de zomer.

“Op m’n 17e ging ik voor het eerst naar Spanje op vakantie met een vriendin. Topless zonnen; iedereen deed dat en ik vond het heerlijk. Een zonnebrandmiddel gebruikten we niet. De liefde voor de zon is altijd gebleven. Als de zon schijnt en ik moet werken, baal ik als een stekker. Ook al heb ik aan het einde van de dag nog een kwartiertje zon in een hoekje van mijn tuin; ik moet en zal er even in gaan zitten.

Ik functioneer gewoon beter in de zomer, zowel geestelijk als lichamelijk. In de winter kost alles me veel meer moeite.

Daarom lijkt het me wel wat om te overwinteren in een land waar de zon volop schijnt. Mijn man wil daar nog even mee wachten, dus we hebben een compromis gesloten. We gaan zoveel mogelijk op pad met onze camper en dan laten we ons leiden door wat de weerapp zegt – als het er maar zonnig is. Als we samen een terrasje pakken, zoeken we een tafel uit die voor de helft in de schaduw staat. Mijn man gaat dan aan die kant zitten.

Last van de hitte heb ik nooit. Hoewel… we waren ooit eens in Egypte, waar het in de woestijn 50 graden was. Ik denk dat ik daar voor het eerst een beetje ervaren heb wat anderen voelen in de zon. Tegenwoordig smeer ik me overigens wel in. Een tijdje geleden heb ik een plekje onder mijn oog laten weghalen en dat maakt dat ik wel extra alert ben geworden. Als ik te bruin word, trekt mijn man aan de bel. ‘Je moet nu even oppassen,’ zegt hij dan. Gezond bruin is prima, zonnebankbruin vinden we niks.”

