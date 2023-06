Hester vraagt of de muziek zachter kan en dit is wat er gebeurt

Drukker en luidruchtiger

Ik kom al mijn hele leven op de Vinkeveense Plassen. We wonen er om de hoek, we hebben een bootje en op de strandjes is het, zeker met kleine kinderen, altijd heerlijk recreëren. Het is er de laatste jaren alleen nogal veranderd. Het is er veel en veel drukker geworden. En heel veel luidruchtiger. Vanaf ieder handdoekje klinkt een andere muziekstijl, het liefst lekker hard.

Hoezo niet?

’Zeg er maar niets van’, reageerde mijn moeder, aan wie ik mijn irritatie per whatsapp kenbaar maakte, bezorgd. Zij woont pal aan de plas en stoort zich al jaren aan boten die langs haar huis varen met de volumeknop volledig open. ’Hoezo niet?’, dacht ik. Hoezo mag je niet op een normale manier vragen of de muziek misschien iets zachter (of nog beter, uit) mag? Ik besloot het gesprek aan te gaan. Dat werd me niet in dank afgenomen.

Gezellig

’Dus ik moet me aan jou aanpassen’, tetterde de vrouw. ’Niemand heeft er last van!’ Dat waagde ik te betwijfelen, maar zij wist het zeker, ze had nog geen klachten gehad. Ik snapte waarom, ik had ergens deze grote bek namelijk ook wel voelen aankomen. Haar muziek was juist gezellig, vond ze. Dat de handdoeken en de box zo nu en dan onbeheerd waren en ze met haar telefoon zo ver in het water stond dat de muziek voortdurend oversloeg, vond ze ook niet irritant. ’Dat was maar heel even.’

Agressieve toon

Ik vroeg haar, op uiterst nette en rustige toon, of ze het oké zou vinden dat ik dan keihard opera zou draaien. En de handdoek aan de andere kant klassieke muziek. En de handdoek verderop hardrock. ’Prima! Gezellig toch?’, riep ze. Ik schudde mijn hoofd. Haar man kwam erbij staan en vroeg op vrij agressieve toon waarom ik zo’n gesprek aanging waar mijn kinderen bij waren. Het was duidelijk dat het gesprek nergens toe zou leiden. Ik zette er een punt achter.

Volwassen mensen

De rest van de middag werd ik voortdurend vuil aangekeken. Het was ergens nog wel een olijk gezicht, die twee chagrijnen, rokend naast die box op twee klapstoeltjes. Zodra ik in de buurt van mijn handdoek kwam, werd de volumeknop opengedraaid. Een andere groep recreanten was ondertussen deelgenoot gemaakt van ’de discussie’, waarna er een paar keer uitdagend hard werd geroepen dat zij volgende keer ook hun boombox mee zouden nemen. 40’ers, 50’ers. Volwassen mensen.

Too much

Je voelt je al snel een zeikerd met dit soort dingen. Ik hou ook echt wel van muziek, maar niet allerlei soorten muziek door elkaar. Daarbij vind ik het onbegrijpelijk dat je schaamteloos voor een hele groep mensen besluit waar zij naar moeten luisteren. En – en hier ben ik me pas van bewust sinds ik een moeder met hersenletsel heb; voor veel mensen is dat gedreun en die aanhoudende herrie écht too much.

Individualistisch gedrag

Op Twitter kreeg ik veel bijval. Daardoor voelde ik me iets minder een zeikerd. Heel veel mensen storen zich aan het individualistische gedrag van anderen. Aan NUL rekening houden met elkaar en lekker doen waar je zelf zin in hebt. Buren die de muziek loeihard aanzetten, boten die nog het meest weg hebben van een drijvende club, stranden en parken waar het een kakofonie van takkeherrie is; zelfs fietsers die een box in hun mandje hebben liggen.

Omgekeerde wereld

Why? Waarom zo hard? Waarom niet iets meer rekening met elkaar houden? Dit gedrag is precies waar het woord asociaal voor is uitgevonden. Ikke, ikke en de rest kan stikken. ’Dan ga je toch lekker in je tuin zitten’, reageerde ook iemand op Twitter. Dat lijkt mij de omgekeerde wereld. Het is accepteren of wegblijven.

Spaarzamer

’Nou, wij gaan, de muziek gaat uit, heb jij lekker rust’, schreeuwde de man me aan het einde van de middag toe. Zijn kinderen keken me met grote ogen aan. ’Heerlijk’, riep ik maar terug. En de rust die volgde was ook echt heel lekker. De volgende keer pak ik ons bootje weer en zoek ik wel een plekje op waar de dagjesmensen niet komen. Die rustige plekjes worden helaas alleen steeds spaarzamer…”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.