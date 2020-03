Zo zorg je voor elkaars mentale gezondheid in tijden van corona

1) Gebruik audio of video calls om in contact te blijven. Dit komt persoonlijker over dan een sms-berichtje.

2) Graaf dieper: vraag niet gewoon ’Hoe gaat het?’, maar stel vragen zoals ’Wat heb jij vandaag gedaan?’, ’Hoe denk jij dat het verder zal gaan?’ of ’Voel jij je veilig?’.

3) Doe een televisiefeestje en kijk allemaal via Facetime of Skype naar dezelfde film of hetzelfde tv-programma. Lekker samen First Dates bingen!

4) Start een video call wanneer jullie beiden aan het koken zijn, zodat ook dit iets minder eenzaam voelt. Daarna kan je nog een gezellige tête-à-tête houden!

5) Speel samen een online gezelschapsspel. Dit zorgt zeker voor de nodige gezelligheid én competitiviteit.

6) Plan vooruit: bespreek nu al wat jullie allemaal kunnen gaan doen nadat iedereen uit quarantaine mag. Zo heb je iets om naar uit te kijken!

7) Kies een bepaalde sticker of emoji die je aan elkaar doet denken en stuur deze als teken dat je aan hen denkt. Lief!

8) Lekker ouderwets: Stuur elkaar een mooie brief! Zo heb je telkens iets om naar uit te kijken als je in je brievenbus gaat kijken.