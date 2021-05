ACTIEVOORWAARDEN WINACTIE 2X3 SONY SRS-XB13 EXTRA BASS SPEAKERS

2. De Actie wordt georganiseerd door Mediahuis Nederland B.V. ter promotie van SONY en VROUW.

3. Deelname aan de Actie is gratis en is mogelijk in de periode van 19 mei 2021 tot en met 26 mei 2021

4. De Actie bestaat uit een Facebook-actie, waarbij je door middel van het taggen van een vriendin en het plaatsen van een leuke comment in de reactie onder de post kunt winnen.

5. De met de Actie te winnen prijzen bestaan uit voor 2X3 gratis Sony SRS-XB13 Extra Bass Speakers. In totaal geeft Sony 1 speaker in elke kleur weg aan de VROUW-lezeressen.

6. De winnaar(s) van de Actie worden binnen twee weken door VROUW persoonlijk op de hoogte gesteld middels een privébericht.

7. Mediahuis zal binnen twee weken nadat de uitslag bekend is geworden per Facebook Messenger contact opnemen met de winnaar(s). Indien een winnaar niet binnen een week heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt behoudt Mediahuis zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op de in artikel 6 beschreven wijze, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie.

8. De gewonnen prijs wordt in overleg met Sony afgeleverd op het door de deelnemer opgegeven adres. De winnaar dient zich op verzoek te kunnen identificeren en dient de reactie van VROUW waaruit blijkt dat hij/zij gewonnen heeft op verzoek te kunnen overhandigen.