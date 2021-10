Podcast van VROUW Stella Bergsma: ‘Mensen kotsen van mijn lichaam’

Bloot maakt de tongen los. Of het nu gaat om een pikante foto, topless zonnen, of naveltruitjes op school; vrijwel iedereen heeft een oordeel klaar. Zijn we te preuts? Dat bespreken VROUW-redacteuren Sabine Leenhouts en Marieke ’t Hart in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Zo doet zij dat’. Te gast is schrijver en feminist Stella Bergsma, die ziet dat verpreutsing altijd in het nadeel werkt van vrouwen. „Waarom kunnen mannen zich niet beheersen als ze één centimeter blote huid zien?”