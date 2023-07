Daghoroscoop 29 juli - Sterrenbeeld Schorpioen: Vier het leven!

VANDAAG JARIG

Komend jaar is een sterk jaar op het gebied van loopbaan en liefde, en op financieel terrein lijkt het rustig te blijven. De kosmos bemoeit zich er niet mee en als er al iets gebeurt, zal dat van korte duur zijn. Zie dat als gunstig en je zult dan ook geen behoefte voelen iets radicaal te veranderen.

ZONDAG JARIG

Qua financiën lijkt er komend jaar weinig aan de hand; jouw inkomen blijft stabiel, dus je kunt tevreden zijn. Maar als er iets gebeurt kan een gebrek aan aandacht je dwingen tot onmiddellijke actie. Hopelijk schiet Mercurius, jouw financiële planeet, je te hulp. Besef wel dat deze planeet erg wispelturig is.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Meng zaken liever niet met plezier. Een professionele kans kan uiterst lucratief zijn terwijl jij je er nauwelijks voor hoeft in te spannen. Sla geen invitaties af; je zou er spijt van krijgen. Een zakelijke deal kan worden beklonken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Het kan een gezellig weekend worden; jouw gezelschap wordt op prijs gesteld. Ga om met mensen die jou inspireren en met wie je kunt lachen. Een vrijerijtje kan ineens in betekenis toenemen. Wees voorzichtig met geld.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Richt je op bezigheden buitenshuis; maak klusjes af en blaas een hobby nieuw leven in. Naarmate jij avontuurlijker bent, zul je meer plezier beleven. Ga in op een uitnodiging om te gaan sporten of ergens te picknicken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Een project dat een tijdje stagneerde kan nu opzienbarend vorderen. Een praktische, conservatieve aanpak is de beste als je op huizenjacht gaat. Een geschikt moment om een contract te tekenen of nieuwe apparatuur te kopen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Hoe goed je jouw familie ook denkt te kennen, soms snap je ze niet. Ga ervan uit dat dat waarschijnlijk wederzijds is. Leg je erbij neer dat jullie het over sommige zaken nooit eens zullen worden. Je kunt je zin krijgen als je diplomatiek bent.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Verandering van omgeving zou jou goed doen, maar onderneem geen gecompliceerd uitstapje. Doe geen zaken met vrienden; wat begint als een eenvoudige transactie kan op den duur een groot probleem worden. Trek je terug.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Stort je niet impulsief in de armen van een vreemde, al is diegene nog zo aantrekkelijk. Houd belangrijke zaken voor je. Iemands overgevoeligheid kan een psychische oorzaak hebben. Toon begrip en forceer niets.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Energie en enthousiasme kunnen ontbreken. Reageer niet te heftig op de dadendrift van anderen en breng jouw mening over zonder tekeer te gaan. Bewaar een gezond evenwicht tussen doen en laten. Vier het leven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een dringende zaak kan je pessimistisch stemmen. Gaandeweg zal echter duidelijk worden dat jouw positie sterker is dan je dacht. Door een besluit te nemen kan een droom realiteit worden. Leeftijdsverschil is overbrugbaar.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Een mooi weekend om een paar ideeën ten uitvoer te brengen. Handel routinezaken zo snel mogelijk af. Omstandigheden zijn ideaal voor het leggen van nieuwe contacten. Benader mensen die jouw fantasie prikkelen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Geniet van de genoegens die het leven biedt en bekijk de wereld van de zonnige kant. Zoek op ontspannen dagen oplossingen voor terugkerende problemen. De kans op een romantische ontmoeting is levensgroot.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Wat je graag wil en wat er gebeurt, kan samenvallen en alleen jij zult weten wat dat is. Elke stap in de goede richting geeft voldoening. Maak wel onderscheid tussen jouw fantasie en het echte leven. Vertrouw niet blindelings iedereen.

