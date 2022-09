Ga jij zorg mijden nu de zorgpremie stijgt?

Komend jaar zal de zorgpremie van DSW met 9,75 euro per maand gaan stijgen. De volledige premie per maand wordt dan 137,50. Dit houdt een stijging van 7,6 procent in. Nog nooit is de zorgpremie zodanig gestegen. Het ministerie van Volksgezondheid maakte eerder bekend dat de nominale zorgpremie ongeveer 137 euro per maand zal bedragen. Verzekeraars kunnen de zorgpremie zelf verhogen of verlagen door een groter deel uit de eigen reserves te bekostigen.

Hogere zorgkosten

Voorzitter van DSW, Aad de Groot, vertelt aan De Telegraaf dat deze forse premiestijging te wijten is aan de hogere zorgkosten. „De salarissen in de zorg stijgen volgend jaar fors. Daarnaast hebben ook zorgverleners te maken met stijgende energiekosten en inflatie. Al die stijgende kosten samen zorgen voor een hogere premie”, aldus De Groot

.

De Groot zegt dat het een reëel scenario is dat vele mensen zorg, zoals een bezoek aan de fysio, tandarts of psycholoog, zullen overslaan. Ook verwacht hij dat verzekerden volgend jaar meer gaan bezuinigen op aanvullende pakketten of zullen kiezen voor een maximaal eigen risico.

Eigen risico

Er zijn ook zorgbezoeken die niet ten koste gaan van het verplichte eigen risico. Voor een bezoek aan de huisarts hoef je bijvoorbeeld geen eigen risico te betalen. Wanneer de huisarts extra onderzoek moet doen, zou dit wel onder het eigen risico kunnen vallen.

Reactie

Wilma zegt dat zorg mijden tegenwoordig noodgedwongen het nieuwe normaal is.

Moendebende benoemt dat zorg mijden uiteindelijk meer zal kosten.

Praat mee

Wat vind jij? Ga jij zorg mijden door de stijgende zorgpremie? Of zal jij nog steeds gewoon naar regelmatig naar de tandarts of fysio gaan? Praat mee op onze Facebookpagina!

