Daghoroscoop 4 september

VANDAAG JARIG

Neptunus in uw zevende huis bezet een prominente positie in uw horoscoop. Daardoor is uw mentale kracht groot dit jaar, zowel in de liefde als in uw sociale leven. Bent u op zoek naar een partner richt dan uw pijlen op iemand met een goede opleiding en sterke geest of een begaafd artiest.

RAM

Wees voorzichtig als u onderhandelt met mensen over zee. Misschien is het beter er naartoe te gaan dan te communiceren via telefoon of mail. Schenk vooral aandacht aan schijnbaar onbelangrijke details. Peuter extra informatie los.

STIER

U zult op goede voet zijn met de mensen om u heen. De meeste dingen hoeven niet te worden gezegd om toch duidelijk te zijn. Liefde op herhaling zal prettiger zijn dan de eerste keer, geen avond om in uw eentje thuis te zitten.

TWEELINGEN

Geduld is uw wachtwoord. Als u bergen wilt verzetten of de publieke opinie wilt omvormen moet u beseffen dat zoiets niet een-twee-drie te verwezenlijken is. Komt het er echt op aan dan ontdekt u wie uw echte vrienden zijn.

KREEFT

Een kwaal heeft tijd nodig om te genezen. Oefen geduld en stop niet met medicatie als een middel niet meteen aanslaat. Met een zakelijk partner of iemand met wie u nauw samenwerkt kunt u het eens worden over een andere werkverdeling.

LEEUW

Elke vorm van samenwerking wordt gunstig beïnvloed. Betrek er vrienden bij als u bezig bent zelf een zaak op te zetten. Houd zaken wel van uw liefdeleven gescheiden. Beklim de barricades, wees niet bang – men zal u bewonderen.

MAAGD

Er kan de hele dag sprake zijn van stoorzenders en het roekeloos gedrag van uw medemensen kan het hart in uw keel doen kloppen. Bureaucratie lijkt vooruitgang te belemmeren. Maak uw halfjaarlijkse afspraak met de oog- of tandarts.

WEEGSCHAAL

Geluk lijkt u te vergezellen; maak plannen. Mensen zijn u goed gezind en iemand kan u plotseling het hof maken. U zou samen wel eens veel gemeen kunnen hebben. Misschien begint u met een boek of ander creatief project.

SCHORPIOEN

Houd voor ogen dat u in de huidige omstandigheden voor uzelf moet opkomen. Laat het nemen van initiatieven niet aan anderen over. Door naar uw intuïtie te luisteren kunt u problemen voorkomen. Uw dadendrang is nu groot.

BOOGSCHUTTER

Met te veel zelfkritiek, ondermijnt u uw zelfvertrouwen en daar schiet u niets mee op. Ga verantwoordelijkheden niet uit de weg; met een ander management en een nieuwe aanpak kunt u een bestaande baan opwaarderen.

STEENBOK

Een gesprek met iemand met dezelfde levensvisie zal u inspireren. Probeer de dagelijkse routine eens fantasievol te doorbreken. Gooi het hoofd in de nek en steek uw neus in de wind. Gebeurtenissen vandaag kunnen u tot actie dwingen.

WATERMAN

Zet afspraken zwart op wit. Een collega die u irriteert kan een goede vriend(in) worden als u uw achterdocht laat varen. Van een zakelijke samenwerking valt succes te verwachten. Teken vandaag geen juridische stukken.

VISSEN

De laatste ontwikkeling in een opwindend avontuur zal u in uw voornemen sterken een droom te realiseren. Een investering die riskant lijkt is gunstig. Een project dat tijdrovende research vereist zal later veel voldoening geven.