Anita’s dochter kreeg borstkanker: ’Ik wist niet dat je zoveel pijn van verdriet kon hebben’

Moeder Anita: „De waarom-vraag heeft me lange tijd heel boos gemaakt, maar ik heb er nooit antwoord op gevonden.” Ⓒ Maaike Hogebrug

Huisje, boompje… borstkanker. De 22-jarige Eva Visser staat midden in het leven als ze deze meedogenloze diagnose krijgt. Haar moeder Anita Visser (51) vertelt hoe deze diagnose in 2018 insloeg als een bom en wat ze heeft geleerd van haar strijdbare dochter (nu 24), die naar omstandigheden aan de betere hand is.