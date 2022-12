Jade (32): ’Dat ik een escortbedrijf run mogen mijn kinderen best weten’

„Ik heb geen partner, eigenlijk ben ik een alleenstaande moeder. Maar die term vind ik vreselijk, zo voel ik me namelijk niet. Ik heb gelukkig een heel goede band met de vader van mijn kinderen, en hoef niet alleen voor hen te zorgen.

Huishouden

Het huishouden run ik in mijn eentje, dat vind ik niet moeilijk. Mensen die bij mij over de vloer komen, vinden dat mijn huis lijkt op een tandartspraktijk, zo schoon is het. Ik stofzuig en dweil dagelijks, en haal overal een doekje overheen. Dit doe ik meestal na het avondeten, wanneer de jongens nog met hun toetje bezig zijn. Altijd probeer ik ervoor te zorgen dat mijn huis niet rommelig is.

Hier leveren de jongens ook een bijdrage aan. Ik probeer hen aan te leren dat als zij klaar zijn met iets, datgene eerst opgeruimd moet worden voordat het volgende mag worden gepakt. Ze zijn nog jong, dus verder hoeven ze nog niks te doen in het huishouden.

Wanneer ze ouder zijn, moeten ze zeker met kleine dingen gaan helpen. Bijvoorbeeld met het in- en uitruimen van de vaatwasser, een doekje over de tafel heen halen en eventueel een keer stofzuigen.

Ik heb een hekel aan koken, maar gelukkig hoef ik dat niet heel vaak te doen. De jongens zijn namelijk één dag per week en om het weekend bij hun vader. Daarnaast komt mijn bonusmoeder twee avonden per week koken en oppassen, zodat ik in de beautysalon kan werken. Ook komt er drie keer per week een oppas.

Beautysalon

Al zeven jaar heb ik een beautysalon aan huis, hier werk ik ongeveer tweeëndertig uur per week. In de salon kom ik veel verschillende vrouwen tegen. Twee van mijn klanten werken als high class escort. Gelukkig ben ik heel openminded. Ik vond hun verhalen fantastisch om aan te horen, het intrigeerde mij enorm.

Vervolgens werd het grapje gemaakt: ’Als jij nou een agency op gaat zetten, dan komen wij voor jou werken.’ Vanuit dat grapje heb ik uiteindelijk een investeerder gezocht, en heb ik inmiddels een bedrijf opgebouwd.

Taboe

Mijn kinderen mogen best weten dat ik een high class escortbedrijf run. Ik wil hen zo open-minded mogelijk opvoeden. Er rust natuurlijk best een taboe op het zijn van een high class escort. Mijn omgeving reageert dan ook gevarieerd als ik hen vertel wat voor bedrijf ik ben gestart.

Maar deze vrouwen doen dit werk omdat zij dit zelf willen, niet omdat zij worden gedwongen. Het enige wat ik doe is bemiddelen tussen een klant en een dame. Ik probeer een veilig platform aan te bieden waar deze vrouwen kunnen werken. Daar hoeft geen taboe op te rusten.

Voorbeeld

Ondanks dat mijn ex-partner en ik niet meer samen zijn, doen wij nog regelmatig dingen met het hele gezin. Zo gaan wij met elkaar op vakantie en vieren wij alle feestdagen samen. Hier zouden meer mensen een voorbeeld aan moeten nemen.

Wanneer je kinderen krijgt, deel je elkaars meest kostbare bezit. Je moet altijd het belang van je kinderen voorop zetten. Ik hoop dat mijn kinderen later kunnen zeggen: ’Ik kan me mijn papa en mama niet meer samen herinneren, maar daar heb ik eigenlijk nooit last van gehad, omdat we nog alles samen deden.’

Ik zorg voor mijn eigen inkomen. Over de kosten van de kinderen hebben mijn ex-partner en ik goede afspraken gemaakt. Zo krijg ik alimentatie, dit is wettelijk verplicht omdat de kinderen vaker bij mij zijn. Ik ben tevreden met hoe dit allemaal is geregeld.”

