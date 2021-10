Moeten supermarkten het voorbeeld van Lidl volgen en geen sigaretten meer verkopen?

Lidl is de eerste supermarkt in Nederland die geen sigaretten en tabak meer verkoopt. De supermarkt heeft zich eerder aangesloten bij ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Dit is een initiatief van het KWF, Hartstichting en Longfonds en heeft als doel kinderen rookvrij op te laten groeien.

Sinds vorig jaar is het wettelijk verplicht voor supermarkten om sigaretten en tabak niet meer zichtbaar te tonen. Ook dit heeft Lidl al een paar jaar eerder gedaan. In 2017 heeft de supermarkt in alle filialen de sigaretten uit het zicht geplaatst.

Maatregelen

Om het roken minder aantrekkelijk te maken zijn er eerder al verschillende maatregelen getroffen door de overheid. Zo hebben bijvoorbeeld de sigarettenpakjes een andere uitstraling gekregen en gaat de prijs voor een pakje sigaretten jaarlijks omhoog.

In 2024 is het voor alle supermarkten verboden om nog sigaretten te verkopen. Vanaf volgend jaar verdwijnen de sigarettenautomaten en in 2023 mogen sigaretten en tabak niet meer online verkocht worden.

Reacties

Veel Twitteraars vinden het een goede stap van Lidl. Zo ook Willem Jan, hij vraagt zich af wie er nog meer volgen.

Deze Twitteraar vraagt zich af wat er nu allemaal nog meer niet mag binnenkort.

Praat mee

Vind jij dat supermarkten het voorbeeld van Lidl per direct moeten volgen en geen sigaretten en tabak meer moeten verkopen? Of vind jij dat dit niet nodig is en dat supermarkten nog wel kunnen wachten tot 2024? Praat mee via onze Facebookpagina.