April van der Bijl: ’Ik maakte huiswerk bij mijn vaders graf’

Binnenland

Verdachte McDonald's-moorden 'op dodenlijst'

De verdachte van de dubbele moord in de McDonald’s in Zwolle-Noord in maart dit jaar staat op een dodenlijst. Verdachte Veysel Ü. (33) vreest voor een liquidatie, zei zijn advocaat Michel van Stratum donderdag in de rechtbank in Zwolle.