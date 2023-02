Weekhoroscoop 8 - Sterrenbeeld Vissen: Roep jezelf een halt toe!

Ram

Liefde: Jij en je lief gaan samen een fijne week tegemoet waarin veel wordt geknuffeld en gelachen. Vooral de humor die jullie delen komt goed uit de verf.

Financiën: Je laat het geld iets te enthousiast rollen waardoor je later op de blaren zult moeten zitten. Probeer dit te voorkomen. Gelukkig zijn er extra inkomsten onderweg.

Werk: Je krijgt de kans om te bewijzen wat je (nog meer) kunt, wat leidt tot een spannende nieuwe uitdaging.

Persoonlijk: Je besteedt meer aandacht aan je gezondheid, met name aan je voeding en fitness. Met dit leefpatroon zul je snelle resultaten boeken.

Stier

Liefde: Een liefdevolle week voor jou en je partner waarin huiselijke gezelligheid een belangrijke rol speelt. En misschien ook nog even samen shoppen voor de woning.

Financiën: Dit is een goed moment om interessante koopjes op de kop te tikken. Je hebt iets te besteden en krijgt ook nog meer waar voor je geld.

Werk: Men hoeft jou niets wijs te maken. Jij weet exact waar je het over hebt dus houd gerust voet bij stuk.

Persoonlijk: Dromen mag! Niet alleen ’s nachts maar ook overdag. Je fantasie neemt de vrije loop en je geniet er met volle teugen van. Wellicht inspireert het je.

Tweelingen

Liefde: Je geliefde is enorm blij met jou en trots op je. Jij wilt graag samen een andere weg in slaan en doet je partner een leuk voorstel.

Financiën: Een aardige meevaller tijdens het shoppen maakt dat je veel goedkoper uit bent dan je had verwacht.

Werk: Je bent wat ongeduldig en probeert de mensen om je heen wat extra te motiveren. Helaas zonder succes, je zult het toch grotendeels alleen moeten doen.

Persoonlijk: Wees zuinig op je lichaam. Op dit moment verg je iets teveel van jezelf met mogelijk een blessure tot gevolg.

Kreeft

Liefde: Je partner is een beetje uit zijn of haar doen en heeft behoefte aan wat extra steun en begrip van jouw kant. Jij voelt dit direct aan en geeft je geliefde wat hij of zij nodig heeft.

Financiën: Je financiën gaan erop vooruit. Hoewel je nog steeds niet alles kunt doen wat je zou willen heb je wel wat meer ‘lucht’.

Werk: Je gaat als een trein door al je werkzaamheden heen. Ondanks dat het nogal rumoerig is heb je geen enkele moeite met je concentratie.

Persoonlijk: Hoewel je behoefte hebt aan gezelligheid is tijd voor jezelf ook heel belangrijk. Vind de juiste balans en geef het gerust aan als je even alleen wilt zijn.

Leeuw

Liefde: De oorzaak van het onnodig hoog oplopen van een onschuldige woordenwisseling zijn de niet relevante zaken die erbij worden gesleept. Deze hebben niets met de oorspronkelijke kwestie te maken.

Financiën: Binnen niet al te lange tijd gaan je inkomsten erop vooruit waardoor je meer financiële armslag hebt en meer kunt besteden aan dingen die niet nodig, maar wel heel leuk zijn.

Werk: Een week waarin je veel succes kunt behalen met de dingen die je zelf doet of bedenkt. Ook neemt de klandizie toe waardoor je het op een prettige manier drukker krijgt.

Persoonlijk: Hoe meer je doet, hoe meer er lukt en hoe meer energie je ervan krijgt.

Maagd

Liefde: Je bent ontzettend blij met wat je hebt en doet deze week zelfs nog een beetje extra meer je best om je partner dit te laten blijken.

Financiën: Geloof iemand niet zomaar op zijn of haar woord. Je zult de eerste niet zijn die in mooie praatjes trapt met spijt achteraf.

Werk: Pas op dat je op het werk niet je mond voorbij praat. Sommige mensen zouden zomaar in de problemen kunnen raken door de dingen die je zegt. Discretie is key!

Persoonlijk: Verg niet teveel van jezelf en neem voldoende tijd om te ontspannen. Niet alleen fysiek maar vooral ook mentaal.

Weegschaal

Liefde: Het vlamt de pan uit tussen jou en je geliefde. Chemie met een hoofdletter C. Zelfs zonder woorden voelen jullie elkaar haarfijn aan met het oog op wat jullie willen, bedoelen of nodig hebben.

Financiën: Je betaalpas ligt aardig voor het grijpen met als gevolg dat je deze ook net iets te gemakkelijk tevoorschijn haalt. Je geld vliegt er zo wel érg rap uit.

Werk: Er liggen veel klussen op je te wachten die ook flink wat extra inspanning vergen. Gelukkig heb je plezier in wat je doet en vind je het geen enkel probleem om er een tandje bij te zetten.

Persoonlijk: Je bent snel verveeld en hebt behoefte aan (meer) afwisseling. Niet alleen in je werk, ook op het gebied van vrijetijdsbesteding en sociale contacten.

Schorpioen

Liefde: Er worden goede gesprekken gevoerd waarbij zelfs lastige onderwerpen niet worden geschuwd. Ook al gaat er misschien een huilbui mee gepaard, dit lucht zeker op.

Financiën: Hoewel je niet direct om een bepaalde opdracht staat te springen, trekt het geld dat je ermee kunt verdienen je over de streep.

Werk: Voel je niet bezwaard om iemand om hulp te vragen. Wees direct en vraag niets met een omweg. Transparantie zal worden gewaardeerd én beloond.

Persoonlijk: Als je jezelf niet af en toe verwent, doet niemand het. Waarom zou je jezelf iets ontzeggen wat je heel graag wilt (en waar je hard voor werkt)?

Boogschutter

Liefde: Kinderen en/of kleinkinderen spelen deze week een belangrijke rol in positieve zin. Goed nieuws in verband met jouw dierbare nakomelingen maakt je heel blij.

Financiën: Doe even pas op de plaats met het oog op geld uitgeven. Niet dat je roekeloos bent, maar je ziet wel bepaalde (extra) kosten over het hoofd.

Werk: Het werk moet af en hoe je dat doet bepaal je zelf. Natuurlijk is werkdruk niet onoverkomelijk, maar als je vaker het gevoel hebt dat er niet echt rekening wordt gehouden met jouw welzijn is het wel degelijk tijd voor een goed gesprek.

Persoonlijk: Je bent klaar voor nieuwe uitdagingen en doelstellingen, zonder direct de lat te hoog te leggen.

Steenbok

Liefde: Je hebt een beetje ruimte voor jezelf nodig en hebt weinig zin om je partner tegemoet te komen in de dingen die hij of zij graag wil. Eigenlijk is het nu gewoon een beetje jou-tijd.

Financiën: Belangrijke veranderingen die je nu aanbrengt in je financiën zijn het begin van meer zekerheid in de naaste toekomst.

Werk: Je hebt alles goed onder controle en wordt ook niet gehinderd door onverwachte tegenslagen. Deze doen zich wel voor, maar je fietst er gewoon netjes omheen.

Persoonlijk: Waar je jezelf doorgaans netjes in de hand weet te houden, spring je nu zomaar eens lekker uit de band. Prima, gewoon lekker doen.

Waterman

Liefde: Jij en je partner zijn graag samen en hebben behoefte aan tijd voor elkaar zonder anderen erbij. Familie en vrienden moeten maar even wachten. Deur op slot en lichten uit; jullie zijn even ‘niet thuis’.

Financiën: Een verbetering van je financiën is in aantocht. Niet alleen doordat je zelf flink aan het besparen bent, er is ook extra geld naar je onderweg.

Werk: Hoewel je een flink lastige klus krijgt toegeschoven, ga je er toch met frisse moed mee aan de slag. Deze positieve instelling helpt je bij het behalen van een zeer goed resultaat.

Persoonlijk: Alleen al door je alertheid krijg je veel gedaan deze week. Er is weinig dat je ontgaat.

Vissen

Liefde: De irritaties lopen hoog op waardoor een woordenwisseling haast onvermijdelijk lijkt. Jij en je partner vinden allebei dat jullie in je recht staan waardoor een oplossing niet direct voor handen is.

Financiën: Een mogelijkheid om je inkomen te verhogen dient zich aan. Als je jezelf goed weet te verkopen ga je er werkelijk op vooruit.

Werk: Op de werkvloer is het wel eens gezelliger geweest, er is sprake van onenigheid en chagrijn. Niet bij jou, maar je hebt wel last van andermans negativiteit.

Persoonlijk: Ongemerkt stroomt je agenda steeds meer vol met afspraken en beloftes. Roep jezelf een halt toe, Vis. Nog even en je raakt oververmoeid.

