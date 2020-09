’Mijn zoon (14) gelooft in corona-complottheorieën’

„Ik weet waar het zaadje geplant is voor deze denkbeelden”, schrijft Erna. „Mijn zoon komt regelmatig bij een vriend wiens ouders op z’n zachtst gezegd nogal sceptisch staan tegenover de overheid en de coronamaatregelen die getroffen worden. Het coronavirus zou moedwillig de wereld in zijn geholpen en de overheid zou erop uit zijn om meer en meer de controle over ons burgers te krijgen.”

„Volslagen quatsch als je het mij vraagt, maar kom daar maar eens bij mijn zoon mee aan. Hij gaat volledig mee in hun complottheorieën en zit het liefst hele avonden op z’n kamer om zich suf te Googlen naar internetpagina’s en fora die de theorieën onderbouwen. Ik maak me zorgen! Mijn man en ik zijn het hier totaal niet mee eens en willen ook niet dat hij zich met dit soort dingen bezighoudt, laat staan dat hij deze denkbeelden uit naar zijn omgeving.”

Eigen mening

Kinder- en opvoedcoach Tea Adema laat resoluut een ander geluid horen wanneer wij haar de situatie van Erna voorleggen. „Je moet juist blij zijn dat hij nadenkt en een eigen mening vormt!”, zegt ze. „Dat is precies wat hij moet doen in deze levensfase. Hij is zichzelf aan het uitdagen, ontdekt zichzelf, leert op zichzelf staan en zoekt zelfstandig argumenten om zijn mening kracht bij te zetten. En ja, op deze leeftijd gaat dat vaak op een tegendraadse manier, want het is nu eenmaal lekker om je tegen de gevestigde orde af te zetten.”

Adema ziet het gedrag van de jongen dus juist als een positieve ontwikkeling en spoort Erna dus ook aan om hem hierover op een positieve manier te bevragen. „Iedere puber wil serieus genomen worden, ook al zijn bepaalde denkbeelden in jouw ogen nog zo raar of belachelijk. Ik begrijp dat je als ouder schrikt als dit gebeurt. Je herkent je kind niet meer en bent al snel geneigd tot overreactie. Maar het feit dat jij het niet eens bent met je kind, betekent niet dat je zijn denkbeelden zomaar kunt afschilderen als fout. Het laatste wat je dus moet doen is je kind ervan proberen te overtuigen dat hij niet zo mag denken, ook al botsen zijn gedachten nog zo met de normen en waarden die jij je zoon hebt bijgebracht.”

Discussiëren

„Probeer deze fase juist eens van een andere kant te bekijken, want hoe leuk is het om een serieuze discussie met je kind te kunnen voeren op basis van volwassen argumenten?! Vraag hem waarom hij zo denkt, welke bewijzen er zijn en of hij ook weet wat de eventuele tegenargumenten zouden zijn, en hoe hij die weer zou tegenwerpen. Nadenken en argumenteren vinden pubers geweldig op deze leeftijd; geef hen die gelegenheid dus ook om gehoord en serieus genomen te worden! Je zult je kind echt zien groeien en bloeien daardoor.”

Adema snapt de vrees dat het met dit soort complottheorieën al snel van kwaad tot erger gaat, maar stelt Erna daarin ook gerust: „Het lijkt misschien alsof je zoon radicaliseert, maar je zult zien: juíst omdat je hem serieus neemt, zullen deze denkbeelden zich naarmate de tijd verstrijkt ook weer afzwakken. Nogmaals: hij is op ontdekkingstocht en ontwikkelt zich tot een zelfstandig denkend wezen. Geniet daar vooral van en profiteer ervan: jullie band zal alleen maar versterken als jullie als twee ’volwassenen’ met elkaar in gesprek kunnen gaan.”