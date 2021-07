Tips en tricks voor het perfecte schoeisel bij warm weer

Kim: „Het is nog geen vakantie zolang je nog moet werken dus dan wordt werk-proof schoeisel verwacht. Daaronder vallen meestal geen slippertjes, doorgaans omdat de voeten dan te bloot zouden zijn en ook omdat het daarmee lijkt alsof je al in vakantiemodus bent. Onthoud dus dat het belangrijk is, ook qua outfit, om niet in vakantie-ensemble te verschijnen. Dus wel luchtige kleding maar liever niet té. Dat betekent: geen spaghettibandjes, crop tops, shorts of slippertjes.

Blote voeten

Overigens vind ik wel dat dit ’modevoorschrift’ bij mannen niet te ver moet gaan. Die mogen soms niet eens een bermuda aan met een paar gympen of instappers met blote voeten (lekker Mediterraans - ik houd ervan). Toen ik jaren geleden bij een hotelketen op de pr-afdeling werkte heb ik de mannen aldaar ’gered’ van een al te strak zomers moderegime. Ze zijn me nog dankbaar. Haarfijn heb ik de directrice destijds uitgelegd dat een man met bermuda iets anders is dan een short of zwembroek en dat hij echt geen lange mouwen hoeft te dragen maar ook geen tanktop. En niet te vergeten: dat gympen en instappers een prima aanblik geven!

Zandrace

Terug naar het damesschoeisel. Met een slippertje kun je ook makkelijk van de trap vallen als je die regelmatig neemt op je werkplek. Dus dat blijft een risico. En de irritante flip-flopgeluiden doen het ook minder goed in een kantoorsetting. Een ongeluk zit bovendien in een klein hoekje met het dragen van slippertjes, weet ik uit ervaring. Tijdens een zandrace met modevriendin F achter het stuur, in de woestijn van Dubai, overleefden we de toch al spannende rit amper.

Ze gleed namelijk met haar Birkenstock-slipper van het gaspedaal precies op het moment dat wij aan de afdaling begonnen. Dan is het toch een beter idee om bijvoorbeeld vanuit een auto te arriveren op slippertjes en eenmaal achter het bureau een paar andere schoenen aan te trekken. Dit naar het voorbeeld van onze Koningin Máxima die na een bezoek aan St. Eustatius een heuse ’slippergate’ meemaakte. Ze stapte uit het vliegtuig met een paar jeans-slippers aan de voeten (passend bij haar Griekse hippiejurk). Waarschijnlijk omdat ze na de vlucht opgezwollen voeten had die niet meer in haar hoge hakken pasten.

Plateauhak

Luchtige leren ballerina’s zijn in het geval van gezwollen voeten ook een prima optie, ze ogen vrouwelijk, zijn lekker licht en lopen ook heerlijk. Lichte sneakers voldoen ook, net als luchtige instappers of zachte, suède loafers. Sandalen mogen dan vaak weer wel, omdat de voet iets meer bedekt is.

Maar vergeet de ingewikkelde sandalen met veel veters, straps en riempjes. Dat geeft striemen op warme dagen en daar zit niemand op te wachten. Natuurlijke materialen zoals leer en canvas zijn het beste. Synthetische materialen zijn een slecht idee op warme dagen want het materiaal geeft voor geen meter mee. Moet je toch een hak dragen op de werkvloer? Ga dan voor een blokhak of een plateauhak, of voor een espadrille met sleehak: dat loopt een stuk steviger en staat toch elegant. Laat de naaldhakken maar voor het najaar in de kast staan.

Sokken

En zullen we gewoon afspreken met z’n allen dat mannen géén sandalen meer dragen? Veel heren zijn namelijk geneigd om daarin sokken te dragen en dat is in modeland echt het hoogste vergrijp ooit. Mijn kinderen kregen het met de paplepel ingegoten en gingen dus ook in hun jeugd nooit ’gesokt’ in hun sandaaltjes.

Met als gevolg dat ze als 4-jarige dreumes met opgeheven vinger wezen naar mannen in sandalen die op ons pad kwamen (en het waren er véél). Mammm, daar ben jij toch allergisch voor? Vrouwen die kiezen voor sandalen doen er wel goed aan de pedicure te bezoeken of de voeten zelf te verzorgen. Dat oogt wel zo fris. Dus weg met al dat eelt, scrub je hielen suf en lak de teennagels passend bij de outfit.

Toch een hak?

Toch liever op een (klein) hakje? Dan zijn er best wat handige tips en tricks voor snikhete dagen:

- Tip 1: Kies bijvoorbeeld voor een schoen met een iets bredere leest voor de zomer, dat loopt wel zo comfortabel en niemand die het merkt.

- Tip 2: Een ander trucje is het gebruik van een comfort inlegzooltje of een voetkussentje.

- Tip 3: Krijg je snel pijn tijdens het lopen op een hak? Vergeet niet dat je de voeten niet naast elkaar zet zoals bij het lopen op ander schoeisel, maar voor elkaar en neem vooral kleine stapjes.

- Tip 4: Plak ook gerust blarenpleisters preventief op de gevoelige plekken (zoals hiel en kleine teen) of neem ze mee in de tas. Zo krijg je niet zo snel een blaar!

- Tip 5: En nog een tip van een ervaren hakkenloopster: gebruik huidskleurige pleistertape en spalk de derde en vierde teen aan elkaar. Op deze manier heb je veel meer grip op je hakken”

Oproep!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.