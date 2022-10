’Dat onze koeien werden geslacht, vond ik als kind nooit zielig’

Marleen

Marleen Klijs (47) is hypnotherapeut, paardencoach en docent dierverzorging. Ze is getrouwd, heeft een dochter en is dol op vlees.

„Ik ben opgegroeid op een boerderij. Het was voor mij als kind heel normaal dat we onze eigen koe slachtten en opaten. Ik ben als klein meisje heel wat keren met mijn vader mee geweest naar de slager in het dorp, waar dan onze koe in twee halve karkassen hing en gewogen werd.

Zielig vond ik dat nooit en nog steeds niet. Wij gaven de koeien of varkens het beste leven mogelijk – daar hoorden ook veel knuffels bij, maar onbewust wist ik dat er een dag van afscheid zou komen. Vlees vind ik lekker. Geef mij maar een biefstuk in plaats van sla. En ik ben gek op barbecueën, maar dan niet met een simpel stokje saté of worstje. Doe mij er maar een goede bavette of picanha van anderhalve kilo op.

Avocado’s

Mijn vlees koop ik altijd bij de slager. Er heeft regelmatig een half rund of varken in mijn vriezer gelegen. Er wordt door instanties als Wakker Dier een beeld neergezet dat boeren slecht zijn voor hun dieren. Dat klopt niet, kom eens op een boerderij kijken, denk ik dan.

Dat iemand vegetariër is, vind ik prima, maar als je alleen maar sojaproducten eet en drinkt, laat je óók een behoorlijke ecologische footprint achter. Of wat dacht je van avocado’s; daar wordt zo ongelooflijk veel water voor gebruikt.

Ooit was ik op een feestje met veganistische catering. Misschien is het een kwestie van wennen, maar ik vind het echt niet lekker. Dat vleesvervangers toch de naam van vlees krijgen, begrijp ik niet. Een vega rookworst is geen worst, noem het dan ook niet zo.”

Iet

Iet van Ooijen (59) is persoonlijk medewerker in de Tweede Kamer, heeft een latrelatie en twee dochters en is al 25 jaar vegetariër.

„Vijfentwintig jaar geleden was ik op een barbecue. De grote hoeveelheid vlees stond me opeens zo tegen, dat ik besloot vegetariër te worden, een gedachte waar ik al langer mee speelde. Vooral vanwege het dierenleed en genetisch manipuleren van levende wezens.

Het beeld van vrachtwagens vol levende varkens op weg naar Italië om vervolgens als worst terug te keren; zo onnodig! Mijn kinderen en toenmalige partner bleven wel vlees eten, daar had ik geen probleem mee en zij respecteerden mijn keuze.

Dierenleed

Ik moest vaak uitleggen waarom ik vegetarisch eet. Dat vond ik na een tijdje wel vervelend. Ik zal anderen nooit vragen waarom zij wel vlees eten. Koken vind ik leuk, waardoor ik het nooit lastig heb gevonden maaltijden te bereiden. En tegenwoordig liggen de supermarkten vol vegetarische producten en vleesvervangers.

Vis eet ik ook niet, want dat gaat ook gepaard met dierenleed. Toen ik in het begin uit eten ging, stond er vaak maar één gerecht zonder vlees op de kaart. Geen probleem; het gaat mij om het samenzijn, niet om wat er op mijn bord ligt.

Soms overweeg ik veganistisch te gaan eten, maar dat is wel een enorme aanpassing. Ik eet nu bijvoorbeeld wel eieren en yoghurt. En ik zou kaas enorm missen. Suddervlees mis ik wel – dat vond ik altijd heerlijk. Ik heb nooit getwijfeld of spijt gehad. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor.”

