’Maak Lubachs #fiksdefuik verplichte kost op scholen’

Ik heb het in mijn directe omgeving bij diverse mensen zien gebeuren: weldenkende volwassenen die ineens overal complotten in zien. Het begint vaak met het uit angst en/of onvrede delen van onderbuikgevoelens en complete nonsens op Facebook. En als je dan een rationele discussie met ze wil aangaan, spammen ze je helemaal plat met YouTube-filmpjes als ’bewijs’.

Leugens

Mijn links naar artikelen, veelal geschreven door wetenschapsjournalisten, worden naar het rijk der fabelen verwezen. Dat ik überhaupt nog iets geloof van wat de MSM (Main Stream Media) mij voorschotelt! Ach, dat komt natuurlijk omdat ik er zelf voor werk... Ik krijg gewoon betaald om leugens te verspreiden! De waanzin maakt een goed gesprek onmogelijk. Ik ben gek. Een schaap. Zij zijn wakker. ’Eindelijk’.

Ik heb gisteren bij het zien van Zondag met Lubach een paar keer tot tranen toe gelachen om Lange Frans, die nog het meest weg heeft van een karakter uit Jiskefet of Koefnoen. Het is nauwelijks te geloven dat hij meent wat hij zegt. Maar hij meent het écht. En dat maakt het zo treurig; dat het een reddeloos verloren zaak lijkt. Lange Frans is zo overtuigd van de poep die zijn mond verlaat, dat hij zich al volledig heeft afgesloten voor welk tegengeluid dan ook. En iets zegt mij dat hij zijn twee kinderen ook geen ruimte laat voor een eigen oordeel. The story continues.

Graancirkels

Lange Frans heeft zich omringd met gelijkgestemden. Complotdenker Janet Ossebaard leerde hij kennen toen hij zich in graancirkels verdiepte. Ik zou hierover nog van alles kunnen zeggen, maar in dit geval hoeft dan niet. Het verhaal maakt zichzelf al belachelijk. De vraag is: ’Wat doen we er aan?’. Wat doen we aan het toenemende aantal mensen dat werkelijk gelooft dat wat op YouTube staat waar is? Lubach geeft een fijne voorzet. En die voorzet moeten we met beide handen aangrijpen.

Maak de aflevering van gisterenavond verplichte kost op scholen. En onderneemt de school van jouw kinderen geen actie, zet je puber dan zelf achter de televisie voor een stukje educatie. Want ook jouw kind verdwaalt namelijk dagelijks in de rotzooi op YouTube. Laat zien hoe het werkt. Verwijs ze voor correcte informatie naar betrouwbare sites, leer je kind kranten lezen, ga er eens naast zitten als ze ergens iets meer over willen weten.

#fiksdefuik

Mocht je een beginnend complotdenker in je omgeving hebben (ouderen met een fascinatie voor Facebook willen ook nog weleens ten prooi vallen aan de internetbagger), wijs ze dan op #fiksdefuik. Het is leerzaam voor iedereen en je hoeft er maar 20 minuten tijd voor vrij te maken. We worden massaal geïndoctrineerd door ons eigen sensatiebeluste surfgedrag, alleen maar om meer advertenties te verkopen. Maar YouTube is vermaak, mensen. Het hoort nooit je bron van feiten te zijn.