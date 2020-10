’De rijpe vrouw bestaat niet’

Mijn beide ouders worden geboren in Pakistan. In 1974, hij is dan pas 19 jaar, komt mijn vader naar Nederland.

Beter bestaan

Voor het geluk, heette dat indertijd. Voor een beter bestaan. Hij gaat aan het werk in een fabriek. Dat bevalt niet en voordat hij het weet, staat hij achter de bar in een politiekroeg. Hij bouwt hier een bestaan op, maakt vrienden, geniet volop van het leven.

Van een avontuurlijke tiener verandert hij in een levenslustige adolescent. Een knappe vent die niet alleen voor zichzelf zorgt, maar ook een deel van zijn familie in het verre vaderland onderhoudt.

Huwelijksbootje

Acht jaar na zijn aankomst in Holland trouwt hij mijn moeder. Het is inmiddels de hoogste tijd hiervoor. Niet hijzelf komt tot die slotsom, en ook niet zijn vrienden in Nederland die in hem een jongeman in de bloei van zijn leven zien. Nee, die ferme conclusie wordt getrokken door mijn oma. Zij vreest dat straks niemand zijn of haar dochter met hem wil laten trouwen. Hij loopt immers al richting de dertig en dus wordt hij te oud voor het huwelijksbootje. Overrijp.

Hij treft het. Er is een vrouw die graag wil trouwen met een man die in het verre Nederland woont. Mijn moeder is pas 23 lentes jong op haar bruiloft. Jong, ja. Maar in haar geboorteland valt het woord ‘rijp’. Rijp voor het huwelijk. Of eigenlijk rijp om te baren en daarvoor is het noodzakelijk om eerst te trouwen. In die volgorde, zeker in de jaren tachtig, maar tot op de dag van vandaag is dat aldaar de norm.

Rijpe vrouw

Waar in Pakistan een jonge bloem als rijpe vrouw wordt gezien, moeten er bij ons meer rimpels in het gezicht staan dan het aantal kaarsjes dat de dame in kwestie uitblaast voordat we die term in de mond nemen.

En dan doen we dat uiteraard achter de rug om. Het is nou niet bepaald een aanbeveling om iemand ‘een rijpe vrouw’ te noemen. Maar een rijpe vrouw van 23? Dat is toch krankjorum! Daarom kom ik – Máxima indachtig – tot maar één uitkomst: dé rijpe vrouw bestaat niet.

